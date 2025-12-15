Es momento de terminar todos tus pendientes antes de que termine el año y, si entre ellos está el trámite de tu pasaporte mexicano, entonces debes saber que aún hay oportunidad para acudir a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Este documento también te servirá si uno de tus propósitos es viajar al extranjero en 2026, así que date prisa, reúne tus documentos y agenda tu cita para completar el trámite con éxito.

La cita para el pasaporte mexicano se puede agendar mediante un chatbot de WhatsApp. Foto: Pexels

¿Cuál es el último día para agendar la cita del pasaporte mexicano?

Mediante una revisión hecha al portal oficial de la SRE, el último día disponible para agendar una cita es el 31 de diciembre. Al tratarse de los últimos días del año, la disponibilidad puede agotarse rápidamente.

Considera que el 25 de diciembre y el 1 de enero no hay servicio. Fuera de estas fechas, el horario disponible en días hábiles es desde las 08:00 hasta las 15:00 horas.

Incluso hay oficinas que ofrecen servicio los fines de semana.

Para consultar las ubicaciones y horarios de las oficinas consulares, revista el directorio aquí https://portales.sre.gob.mx/directorio/delegaciones

¿Dónde agendar la cita para tu pasaporte mexicano?

Para agendar una cita, la SRE cuenta con los siguientes canales oficiales:

Portal citas.sre.gob.mx

Chatbot de WhatsApp al número 55 8932 4827

En cualquiera de las dos opciones, debes tener a la mano tu CURP, correo electrónico y saber la tarifa de la vigencia que te interesa.

Posteriormente, recibirás una línea de captura para hacer el pago en las ventanillas de los bancos autorizados.

Recuerda que agendar la cita es gratis. No existen gestores ni intermediarios para realizar el proceso. Esta temporada, donde los mexicanos reciben sus aguinaldos, las estafas con trámites en línea abundan.

Los horarios de las oficinas de la SRE cambian en días feriados. Foto: Facebook SRE

¿Cuáles son los costos vigentes del pasaporte mexicano?

Según se indica en el portal oficial de la SRE, los costos del pasaporte mexicano son: 1 año por $885, 3 años por $1,730, 6 años por $2,350, y 10 años por $4,120.

Se ofrece descuento del 50% para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales México–Canadá. En este caso, será necesario presentar la documentación probatoria.

Toma en cuenta que el próximo año, como es usual, los costos podrían aumentar.

Finalmente, el día de tu cita te recomendamos llegar con al menos 15 minutos de anticipación y verificar el horario exacto de la delegación u oficina a la que vas a asistir.

Aunque todavía hay disponibilidad, en diciembre incrementan las solicitudes para tramitar el pasaporte mexicano. Por eso, agendar tu cita lo más pronto posible te ayudará a cumplir tu propósito de viajar.

