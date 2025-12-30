La última noche de 2025 debe ser icónica y memorable. En CDMX, hay hoteles de gran lujo que se esmeran en organizar fiestas y cenas exclusivas para Año Nuevo.

Si decidiste, plantar a las tías en el último minuto y buscar diversión con un toque de glamour fuera de casa, te proponemos las siguientes celebraciones sin salir de la ciudad.

La mayoría también ofrece paquetes o descuentos que incluyen alojamiento.

Algunas fiestas y cenas son temáticas, inspiradas en épocas pasadas, en obras literarias y hasta en un famoso cabaret parisino.

Dónde festejar Año Nuevo en CDMX

Festeja en Sofitel

Sofitel Mexico City Reforma se transforma en una fantasía parisina envuelta en la magia de la temporada decembrina.

El restaurante Balta en el piso 12 del hotel Sofitel Mexico City Reforma se transforma en un bistró francés elegante con una atmósfera cálida y detalles mediterráneos.

La celebración comienza a las 20:00 horas con música en vivo. Y después, disfruta de un menú de seis tiempos, un despliegue de platillos refinados a la altura para despedir la última noche de 2025.

Una de las vistas panorámicas en el Sofitel Mexico City Reforma. Foto: Sofitel

Incluye maridaje de vinos blancos y tintos, además de champán, tequila, mezcal, vodka, ron, ginebra y whisky de varias marcas para brindar a lo largo de la noche.

Si eliges solo la cena: $4,200 pesos por persona. Con maridaje de vinos y selección de espirituosos: $5,800. Hay precios especiales para niños.

Código de vestimenta para esta fiesta de Año Nuevo: festive chic.

Hay más opciones en el mismo Sofitel para celebrar la llegada de 2026, como el Cityzen Rooftop Bar en el piso 38.

También comienza a las 20:00 horas con DJ en vivo. La ventaja de este espacio es su terraza panorámica que domina las luces de Reforma y el Ángel de la Independencia.

La música del DJ y el live performance crean un ambiente vibrante, que invita a gritar al unísono la cuenta regresiva.

Recibe el 2026 en las alturas. Foto: Sofitel

Cuando las campanadas anuncian las cero horas, bengalas y luces de la ciudad llenan la noche. Tan alto es el lujo como la altura de este bar.

La fiesta, titulada Soirée du Nouvel An en Cityzen incluye un menú de seis tiempos con maridaje de vinos, desde $17,000 pesos para dos personas (según la ubicación de la mesa). Además de DJ, hay entretenimiento y una vista inigualable. Incluye una botella de champán.

Además de vinos, incluye varias marcas de mezcal, tequila, whisky y vodka.

El código de vestimenta es ‘gala chic’.

Gran Plaza San Jerónimo

Al sur de la ciudad despide el año con la temática Moulin Rouge. Luces, antifaces y magia para compartir con tus personas favoritas.

Fiesta inspirada en el Moulin Rouge. Foto: Istock

Incluye un menú de 4 tiempos, coctel de bienvenidas, las tradicionales uvas, una copa de vino espumoso, tornafiesta, barra libre internacional, música en vivo y rifa de estancias.

También hay 15% de descuento en tu estancia (desde $2,261 pesos) y en el brunch del día siguiente.

Precios desde $ 2,985 pesos por persona. Tarifas especiales para niños.

Desde las 21:00 horas hasta las 3:00 de la mañana.

WhatsApp: (55) 1339.555.

Hilton Mexico City Santa Fe

Una noche que promete ser memorable inspirada en los 80. Pura energía y diversión con banda en vivo, DJ, un show especial y ludoteca para las 'bendiciones'.

Fiesta temática de los 80. Foto: Istock

Incluye cena gourmet, junk bar, 12 uvas con vino espumoso para la cuenta regresiva, barra libre nacional y tornafiesta hasta las 2:00 de la mañana.

La fiesta comienza a las 20:00 horas.

Tarifas: $4,750 pesos por persona a partir de 13 años. Precios especiales para niños.

WhatsApp: 55 9169 8394.

Gran Hotel Ciudad de México

Bajo el icónico vitral de Tiffany de estilo art nouveau recibe el 2026 en el corazón del Centro Histórico. La fiesta se llama “Fastuoso 2026”, envuelta en ese estilo arquitectónico.

La última velada del año incluye cena gourmet, coctel de bienvenida, DJ, bebidas internacionales, casino de fantasía, festejo y tornafiesta.

El precio por adulto es de $5,490 pesos; por niño, $3,600 pesos. El histórico hotel también cuenta con paquetes que incluyen habitación.

Art nouveau en el Gran Hotel de la Ciudad de México. Foto: Gran Hotel de la Ciudad de México

Tels. 55 1083 7728 y 551083 7729.

Como dato curioso el hermoso vitral fue traído a México en 1906 para decorar el techo de lo que fue el antiguo Centro Mercantil, una tienda departamental de aquellos tiempos. El edificio en sí, es una joya arquitectónica.

Four Seasons

Cenas de Año Nuevo en los exclusivos restaurantes Zanaya, Il Becco y OMA, cada uno con distintas maneras de recibir el 2026 y espacios diseñados a detalle.

Il Beco, por ejemplo, incluye acceso a una terraza privada, vista privilegiada al espectáculo de fuegos artificiales y entrada a una pista de baile.

Glamour en Four Seasons Mexico City. Foto: Four Seasons

También tienes la opción de cenar en alguno de estos espacios y dirigirte más tarde al bar del hotel, Fifty Mils, con mixología de autor que te volará la cabeza. Su after party inicia a las 23:00 horas y termina a las 3:00 de la mañana.

Cenas desde $2,950 a $5,900 pesos por adulto.

Fourseasons.com/es/mexico/seasonal/

W Mexico City

Este alojamiento de estilo contemporáneo en Polanco ofrece una celebración inspirada en ‘Sueño de una noche de verano’, una de las famosas obras de William Shakespeare.

Fiesta inspirada en 'Sueño de una noche de verano' de William Shakespeare. Foto: Hotel W

Cierra el año con un DJ set cuya energía promete evolucionar conforme las horas pasan; se suman la mixología de autor relacionada con la temática de la comedia escrita en 1595, la alta cocina y una atmósfera de glamour y fantasía.

La ambientación deberá ser única, acorde con la temática propuesta.

El escenario es bajo la luz de la luna en el Moonbass Lounge ubicado en el piso 25.

Disfruta de barra libre, ‘finger food’ de alta cocina, música en vivo, vino y uvas para el brindis.

También puedes reservar espacio en terraza privada.

El costo es de $3,200 pesos por persona.

Reservaciones: 559138 1800

Le Meridien

‘The Grand Red Carpet’ se titula la noche del 31 de diciembre en este exclusivo hotel de Paseo de la Reforma.

Dile adiós al 2025, como una estrella de Hollywood, con glamour, música y una cena buffet exclusiva, además del brindis de medianoche.

Foto: Le Meridien

Incluye barra libre, photobooth, premios, cámara 360 y una gran cena.

El código de vestimenta es elegante, en negro, dorado, plateado, rojo o blanco.

Precio: $3,300 pesos por adulto.

Reserva en sus redes sociales o al teléfono 55 5061 3000.

Por la demanda, considera que los espacios están sujetos a disponibilidad

