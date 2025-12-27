El 2026 llega cargado de actividades para vivir momentos mágicos sin salir de Ciudad de México. Una de las más esperadas es la experiencia inmersiva y secreta de "Alicia en el país de las maravillas".

En Destinos te compartimos todo lo que se sabe sobre este evento.

"Alicia en el país de las maravillas" inspira este evento imperdible en nuestra capital. Foto: Fever

¿Qué se sabe sobre la experiencia inmersiva de "Alicia en el país de las maravillas"?

"Alicia en el país de las maravillas" es una clásica obra literaria que ha tenido múltiples adaptaciones, no solo en la pantalla grande, sino también en distintos formatos de entretenimiento.

Muy pronto, esta historia llegará a la Ciudad de México convertida en una experiencia inmersiva, donde los visitantes podrán recorrer escenarios surrealistas.

A través del uso de iluminación y videomapping, permitirá interactuar con personajes icónicos y explorar paisajes oníricos combinando tecnología, fantasía y naturaleza.

Iluminación, videomapping y paisajes oníricos formarán parte de la experiencia inmersiva de "Alicia en el país de las maravillas". Foto: Fever

Todos los escenarios prometen desafiar la lógica. Los visitantes recorrerán senderos que cobrarán vida entre colores ultrabrillantes y una atmósfera envolvente que los transportará a "Wonderland".

También podrán tener encuentros con Alicia, el Sombrerero Loco, la Reina de Corazones, el Jardín de las Flores Vivientes, la Oruga y el Gato de Cheshire. Será un espacio para tomar decenas de fotografías.

El recorrido tendrá una duración aproximada de 60 minutos; será apta para toda la familia y las instalaciones estarán adecuadas para personas en sillas de ruedas.

Los visitantes podrán tomarse fotografías en escenarios inspirados en "Alicia en el país de las maravillas". Foto: Fever

¿Cuándo salen a la venta los boletos para esta experiencia inmersiva en CDMX?

La experiencia inmersiva de "Alicia en el país de las maravillas" estará disponible en febrero de 2026, aunque los boletos saldrán a la venta el próximo martes 30 de diciembre a las 9:00 de la mañana.

De momento, puedes sumarte a la lista de espera en el sitio oficial https://alicialucesymaravillas.com/ para recibir notificaciones.

El precio de las entradas, al igual que la sede del evento, es secreto. Los organizadores han adelantado que se llevará a cabo en una zona accesible de CDMX.

Con una propuesta que combina tecnología, fantasía y uno de los relatos más emblemáticos de la literatura, esta experiencia será magia pura.

La experiencia de "Alicia en el país de las maravillas" promete un recorrido interactivo ideal para toda la familia. Foto: Fever

