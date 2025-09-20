En Baja California Sur, entre el desierto y las playas del Pacífico, se encuentra el hotel boutique El Perdido, un santuario de lujo exclusivo para adultos.

Si quieres viajar a la playa, considera una escapada romántica al pueblo mágico de Todos Santos, y quédate en esta pequeña y romántica propiedad que rinde culto a la naturaleza.

¿Dónde está el hotel boutique El Perdido?

El hotel boutique El Perdido está en la localidad El Pescadero, en el pueblo mágico de Todos Santos, al suroeste de Baja California Sur.

Desde el centro de Todos Santos son unos 15 minutos en auto, mientras que desde Cabo San Lucas es una hora de camino, aproximadamente.

Foto: Pepe Molina. El Perdido

Por un lado, puedes contemplar un paisaje desértico con cactáceas y matorrales y, por el otro, la playa de arena dorada, bañana por el océano Pacífico.

A este escena se une el macizo montañoso Sierra La Laguna, un área natural protegida con la categoría de Reserva de la Biósfera.

Lee también: En este hotel de México vivió el último emperador de Irán

La playa más cercana es El Meñudo, a tan solo un par de minutos a pie.

Foto: Pepe Molina. El Perdido

¿Cómo es el hotel boutique El Perdido?

Está oculto entre la vegetación y las tonalidades del desierto. El hotel boutique El Perdido únicamente cuenta con 7 villas de lujo o 'jacales', con un estilo 'bioarquitectónico' que fusiona la tradición –inspirada en edificaciones indígenas– y lo contemporáneo.

Los materiales utilizados son orgánicos: madera local, arcilla y piedra, con la finalidad de mimetizarse con el entorno.

Foto: Pepe Molina. El Perdido

Todas sus habitaciones tienen amplias terrazas con hamacas, sala de estar, cocina y comedor, además de un patio privado con flora nativa; bañera y ducha al aire libre, cama king size, muebles rústicos, un sistema de sonido envolvente y una selección de libros.

¿Qué mejor paraíso puedes pedir para una vacación romántica?





Sus instalaciones están conectadas con senderos de piedra que serpentean entre jardines de flora autóctona.

Camínalos con calma para encontrar sorpresas como El Huerto –diseñado en torno a la escultura del Árbol de la Vida– con hierbas y vegetales que abastecen el restaurante estilo farm-to-table de gastronomía regional, una capilla con pisos de tierra y muros de roca y El Observatorio, escenario para la contemplación del universo con una estructura inspirada en la geometría sagrada.

Foto: Pepe Molina. El Perdido

¿Qué hacer en el hotel boutique El Perdido?

Ofrece un menú de actividades y experiencias.

Puedes solicitar picnics en la playa, cenas románticas bajo las estrellas o visitar su observatorio para admirar el cielo nocturno con o sin ayuda de telescopios.

Lee también: Cuánto cuesta dormir en uno de los hoteles más bonitos de Tlaxcala

Si te interesa el descanso y la desconexión total, se ofrecen masajes en la habitación y terapias de sound healing.

Foto: Pepe Molina. El Perdido

Si buscas aventura, tienen expediciones guiadas de senderismo, bicicleta de montaña o de vehículos todo terreno por la playa, arroyos secos y las laderas de la Sierra La Lagunam, además de clases de surf.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel boutique El Perdido en Todos Santos?

Las tarifas del hotel boutique El Perdido suelen variar dependiendo la temporada. Van desde los $4,850 pesos por noche para 2 personas.

Más información en el sitio web: elperdido.com

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters