El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) cerró el estrecho de Ormuz tras disparar de advertencia contra un buque que intentaba cruzar la vía marítima por una ruta no autorizada, según anunció la armada del CGRI a primera hora del domingo, hora local.

"Dada la precariedad causada por esta injerencia ilícita de terceros, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cese la injerencia regional de Estados Unidos", reza el comunicado. "No se permitirá el paso de ningún buque ni embarcación naval".

En un comunicado difundido por el sitio web en árabe de la agencia de noticias semioficial Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), esta última denunció lo que calificó de "injerencia externa de potencias extranjeras" en forma de varios buques que intentaban cruzar el estrecho por "rutas no autorizadas". El comunicado destacó un incidente reciente en el que la IRGC realizó disparos de advertencia contra uno de estos buques.

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gs