La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, recibió a integrantes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos para revisar los avances en materia de seguridad, fortalecer la cooperación binacional y dar seguimiento a las acciones conjuntas para combatir la delincuencia y proteger a la población y a los visitantes del estado.

En un comunicado, las autoridades analizaron los resultados de la coordinación entre ambas partes en materia de seguridad y las estrategias que se mantienen para reforzar las acciones de prevención y combate a los delitos.

En el marco de la reunión, representantes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos entregaron un reconocimiento al Gobierno de Quintana Roo por los resultados obtenidos y el trabajo coordinado para fortalecer la paz y la seguridad en la entidad.

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La gobernadora destacó que la colaboración internacional ha permitido consolidar acciones conjuntas que benefician tanto a los habitantes del estado como a los turistas nacionales y extranjeros que lo visitan.

Mara Lezama afirmó que en Quintana Roo la seguridad se construye mediante el trabajo coordinado entre instituciones, por lo que reiteró el compromiso de mantener y fortalecer la cooperación binacional.

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Señaló que el objetivo es continuar impulsando estrategias conjuntas que permitan combatir la delincuencia, preservar la paz y ofrecer mejores condiciones de seguridad para las familias quintanarroenses y quienes llegan al estado por turismo o negocios.

dmrr