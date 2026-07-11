Río Grande, Zac.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que en la llamada cuarta transformación se lucha por un gobierno independiente y soberano.

Durante la entrega de Pensión Mujeres Bienestar, Sheinbaum Pardo declaró que "no hay nada que detenga" a las mexicanas y los mexicanos.

"Las mujeres podemos ser lo que queramos ser; a las niñas, a las jóvenes que siempre luchen por sus sueños. No hay nada que nos detenga a las mujeres.

Lee también Desechan amparo de "El Mataperros", uno de los líderes de "Los Zetas" preso en el Altiplano; buscaba recibir unos tenis por mensajería

"Y tampoco hay nada que nos detenga las y a los mexicanos. México es un país grandioso, y las mexicanas y los mexicanos somos trabajadores aquí en nuestro país y también allá del otro lado en los Estados Unidos (...).

"En la cuarta transformación luchamos porque México es un país independiente. México es un país soberano, luchamos por la libertad, por la justicia social y por la democracia, ese es el pueblo de México, esa es la cuarta transformación de la vida pública", declaró en el marco de los casos de Ismael "El Mayo", el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Insunza.

[Publicidad]

dmrr