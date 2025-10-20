Universum, en Ciudad Universitaria de la UNAM, al sur de la Ciudad de México, es uno de los espacios más importantes de divulgación científica en México y Latinoamérica.

Inaugurado en 1992, fue el primer museo interactivo de ciencia y tecnología del país, y desde entonces ha inspirado la curiosidad de los visitantes, especialmente familias y estudiantes.

Este recinto, de la Universidad Nacional Autónoma de México, busca acercar al público de una manera divertida y accesible a la ciencia.

Algunas de las salas de Universum son Agua, Universo, Sexualidad e Imaginario matemático. Foto: Universum

¿Qué actividades hay en Universum?

Con 10 hectáreas de extensión, el Museo de las Ciencias de la UNAM, también conocido como Universum, se divide en 13 salas principales y una variedad de exposiciones permanentes o temporales enfocadas en temáticas del conocimiento humano, desde la biología hasta el cosmos.

Durante tu visita, las galerías que sí o sí debes explorar son:

Agua, elemento de vida: donde se reflexiona sobre la importancia de este recurso hídrico y los retos del cambio climático.

Universo: dedicada a los misterios del espacio, el Sistema Solar y las galaxias.

Sexualidad: un espacio seguro para explorar la diversidad sexual desde una perspectiva científica y respetuosa.

Imaginario matemático: sala que combina arte, ciencia y juegos interactivos para entender los números de una forma lúdica.

Además, este museo organiza talleres, conferencias, recorridos educativos, espacios para niños y exposiciones en colaboración con otras instituciones de la UNAM y del extranjero.

De igual manera cuenta con un planetario, pero de momento se encuentra cerrado por tareas de remodelación.

Universum fue el primer museo interactivo de ciencia y tecnología de México. Foto: Universum

¿Cuánto cuesta la entrada al museo Universum?

Visitar el Museo de las Ciencias de la UNAM es una gran opción para pasar el día en familia. Abre de miércoles a domingo en un horario de 10:00 a 17:00 horas. Los precios de entrada son:

General: $90.

Niños, estudiantes, maestros, con credencial INAPAM, trabajadores y exalumnos de la UNAM con credencial vigente: $80.

Menores de 2 años entran gratis.

Puedes conseguir tus entradas en la taquilla, aunque considera que este servicio cierra a las 16:00 horas. Si lo prefieres, también puedes obtener tus boletos aquí https://boletos.dgdc.unam.mx/

Universum es considerado uno de los espacios más importantes de divulgación científica en México y Latinoamérica. Foto: Universum

¿Cómo llegar al museo Universum en CU?

El museo Universum se encuentra dentro del Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Llegar es sencillo y económico:

Metro: desciende en la estación Universidad (Línea 3) y toma el Pumabús Ruta 3, que te deja frente al museo (servicio gratuito).

Metrobús: baja en la estación Centro Cultural Universitario (CCU) de la Línea 1 y aborda el Pumabús Ruta 3 o 10 (costo de $6)

Camión o microbús: puedes descender en Av. del Imán esquina con Céfiro y caminar 5 minutos por el Circuito Cultural hasta llegar al museo (costo aproximado de $7).

El entorno natural y arquitectónico de CU complementará tu experiencia en Universum, pues alrededor se encuentran espacios como el Centro Cultural Universitario y el Espacio Escultórico.

