Aunque la temporada de girasoles en México suele darse a finales de primavera, hay algunos sitios donde florecen antes, como en el caso del santuario Santum en Tlaxcala.

Ahí se festeja desde el año pasado el Festival Entre Girasoles, una experiencia que, además de ser muy instagrameable, brinda actividades temáticas para toda la familia.

Las fechas y detalles de la segunda edición ya se revelaron y aquí te contamos los detalles.

¿Dónde está Santum, el santuario de los girasoles?

El santuario de girasoles Santum está en el estado de Tlaxcala, en la comunidad de San Francisco Atexcatzingo, una zona agrícola entre la ciudad de Apizaco y la Laguna de Atlangatepec.

Apizaco se encuentra a tan solo 15 minutos en auto, Tlaxcala a 40 minutos, Puebla a poco más de 1 hora y la CDMX a 2 horas y media, aproximadamente.

¿Qué habrá en el Festival Entre Girasoles de Tlaxcala?

El principal atractivo del santuario (creado en 2022) y del Festival entre Girasoles es apreciar de cerca las más de 60,000 flores de esa especie que se cultivan cada año. Para ello, hay varios senderos rústicos que pasan por las plantaciones.

Camina por toda la propiedad, ya que se instalarán distintos spots fotográficos temáticos: bicicletas con adornos, letras elaboradas con girasoles o columpios entre los árboles.

Habrá actividades complementarias, como degustaciones de miel natural, espectáculos de hadas, rituales de liberación con la Tierra, presentaciones musicales en vivo y talleres interactivos (como el de siembra y cosecha).

También se instalará un pequeño mercadillo con productos artesanales de la región.

¿Cuánto costará la entrada al Festival Entre Girasoles en Tlaxcala?

El costo de entrada al Festival entre Girasoles en el santuario Santum de Tlaxcala será de $300 pesos por persona.

Incluye acceso a todas las actividades y lugares, aunque el consumo en el mercadillo es aparte.

¿Cuándo es el Festival Entre Girasoles de Tlaxcala?

El santuario de girasoles Santum informó en redes sociales que el Festival entre Girasoles de este año se celebrará del viernes 10 al domingo 12 de abril.

Consulta más información y reserva en Facebook: ‘Santum Santuario de Girasoles’ o al Whatsapp: (246) 180 3560.

