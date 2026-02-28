Hablar de Acapulco es hablar de La Quebrada, un acantilado de 45 metros de altura, que posee un canal de apenas 7 metros de ancho y 4 de profundidad, donde ocurre uno de los espectáculos más tradicionales del puerto.

Más que un show turístico, la tradición de los clavados nació como un reto entre jóvenes, pero hoy es un distintivo y una actividad apreciada por visitantes.

Desde 1934, La Quebrada es símbolo de valentía y tradición en el puerto. Foto: Wikimedia Commons

¿Cómo surgieron los clavados en La Quebrada?

Los clavados comenzaron como una actividad informal durante los años 30, cuando Acapulco aún no se había consagrado como destino turístico.

Hasta 1934 se formalizó este espectáculo con la creación de la Asociación de Clavadistas Profesionales de La Quebrada.

Con el paso de los años, los clavadistas empezaron a representar a México en competencias internacionales y también eran contratados para participar en películas del cine nacional e internacional, dando más fama al lugar.

En la actualidad, el equipo de los clavadistas se encuentra conformado por decenas de profesionales que mantienen viva la tradición. Y sí, para muchos son una parada obligada al visitar el puerto.

¿Cuáles son los horarios de los clavados en La Quebrada?

De acuerdo con el portal oficial Clavadistas La Quebrada Acapulco, los clavados no se realizan todo el día, sino que hay horarios específicos para disfrutar el espectáculo:

12:45 horas

19:30 horas

20:30 horas

21:30 horas (clavado iluminado con fogata)

22:30 horas (clavado espectacular con antorchas)

Pueden apreciarse desde el mirador público o en los restaurantes aledaños con vista al acantilado. Y, desde otros puntos, como la carretera o la Sinfonía del Mar, pero más lejos.

En el caso de las funciones nocturnas en el mirador público, se recomienda llegar al menos 30 minutos antes porque el espacio es reducido y suele llenarse rápidamente.

Los clavadistas saltan desde 35 metros hacia un canal de apenas 4 metros de profundidad. Foto: Wikimedia Commons

¿Cuánto cuesta ver los clavados en La Quebrada?

Otro dato que debes considerar es que el acceso al mirador de La Quebrada tiene un precio de:

Admisión general: $50

Niños de 5 a 10 años: $20

Menores de 5 años: entrada gratis

Pero si deseas contratar una exhibición especial (por ejemplo, para eventos o celebraciones), los precios son:

Clavado especial (horario libre): $5,000

Clavado con fogata: $5,000

Clavado con antorchas: $6,000

Clavado con fuego: $7,000

Clavado con publicidad o capa especial: desde $6,000 a $7,000

Estos últimos servicios son personalizados y pueden variar según el tipo de espectáculo solicitado.

¿Qué otras actividades hay en la zona?

La visita a La Quebrada ofrece muchas actividades más. Por ejemplo, en los alrededores puedes disfrutar una cena show en el restaurante “La Perla”, dentro del Hotel El Mirador, con vista privilegiada al acantilado.

Otra opción es visitar la Sinfonía del Mar, teatro al aire libre ideal para contemplar el atardecer. Y, si quieres un plan más tranquilo, pasea por el corredor turístico hacia Playa La Angosta.

También encontrarás tours que combinan La Quebrada con el Fuerte de San Diego o paseos hacia Isla La Roqueta.

El mirador de La Quebrada ofrece una vista privilegiada para los clavados. Foto: Unsplash

¿Dónde se encuentra La Quebrada?

La dirección de este paraíso de clavados es La Quebrada 25, Colonia Centro, aproximadamente a 5 minutos del Zócalo de Acapulco.

Los clavadistas de La Quebrada son una tradición viva que mezcla adrenalina, historia y el encanto de la playa.

