Se dice que Cholula es la ‘ciudad viva’ más antigua de América, pues ha estado habitada ininterrumpidamente desde el siglo V a.C. Cholultecas, olmecas, mixtecos, toltecas y mexicas son algunas de las culturas que le dieron forma y esencia.

Cada pueblo dejó su huella en el actual pueblo mágico y una de las mejores muestras de ello es la Gran Pirámide de Cholula, el basamento piramidal más grande del mundo en cuanto a volumen.

Pero, más allá de esta sorprendente característica, llama la atención que en su interior existe un túnel que recorre sus entrañas.

Lee también: Hologram Zoo: conoce el zoológico de hologramas en CDMX

Este pasadizo ha estado cerrado desde hace 6 años, aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que pronto volverá a abrir. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Cómo es la Gran Pirámide de Cholula?

La Gran Pirámide de Cholula se construyó entre los años 300 a.C. y 900 d.C. y se dice que estuvo dedicada a Tláloc, el dios de la lluvia.

Foto: INAH

Tiene una base de aproximadamente 450 metros de ancho por 450 metros de largo (4 veces más grande que la Pirámide de Keops en Egipto) y una altura de 65 metros.

Durante un proceso de más de 1,000 años, diversas culturas y estilos coincidieron en esta joya prehispánica, por lo que el basamento se compone de 7 edificaciones superpuestas; además, en su base hay un par de patios ceremoniales y edificios escalonados.

A la llegada de los conquistadores españoles —aproximadamente en 1519—, se encontraba abandonada y cubierta de vegetación (como hoy en día), por lo que los pueblos indígenas la conocían como Tlachihualtépetl, que se traduce como “cerro hecho a mano”.

Foto: Sectur México

Otra característica distintiva de la Gran Pirámide de Cholula es que en la cima se construyó, en 1594, el Santuario de la Virgen de los Remedios, un templo católico de estilo barroco con cúpulas amarillas y terrazas con vistas a la Zona Metropolitana de Puebla y los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

¿Cómo es el túnel de la Gran Pirámide de Cholula?

A diferencia de las pirámides egipcias con pasillos interiores decorados que dirigen a las tumbas reales, el túnel de la Gran Pirámide de Cholula no es una obra prehispánica, sino resultado de excavaciones arqueológicas durante la década de los años 30 del siglo pasado.

Foto: Sectur México

Mide más de 800 metros de longitud y 1.20 metros de anchura. Su altura es baja, por lo que es probable que los visitantes deban agacharse en gran parte del recorrido.

Durante el trayecto se pueden observar las etapas constructivas de la estructura piramidal, paredes de adobe y paja, sistemas de drenaje, tableros decorativos e incluso el Mural de los Bebedores, una pintura de 60 metros de largo referente al pulque, la ‘bebida de los dioses’.

Foto: INAH

Cuando reabra, contará con un nuevo sistema de iluminación y seguridad, así como códigos QR con información del lugar.

¿Cuánto cuesta entrar a la zona arqueológica de Cholula?

En 2026, el acceso a la zona zrqueológica de Cholula tiene un costo de $210 pesos para visitantes extranjeros y $105 para mexicanos y residentes en el país.

Lee también: Cuándo es el Festival Entre Girasoles en Tlaxcala

Abre de miércoles a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Foto: Sofía Jiménez. INAH

Por el momento, no se ha detallado si el acceso al túnel de la Gran Pirámide de Cholula tendrá un costo extra. Manuel Villarruel Vázquez, director del Centro INAH Puebla, detalló que los accesos serán en grupos reducidos y horarios establecidos.

¿Cuándo se podrá visitar el túnel de la Gran Pirámide de Cholula?

El INAH no ha fijado una fecha específica para la reapertura del túnel de la Gran Pirámide de Cholula, aunque mencionó que se anunciará durante los primeros días de marzo.

Se estima que el público podrá visitarlo, de nuevo, unos días antes del equinoccio de primavera (viernes 20 de marzo) o a inicios de abril.

Foto: INAH

El túnel aún se encuentra en un proceso de rehabilitación y remodelación.

Para más información, te sugerimos visitar los perfiles de Facebook: ‘Instituto Nacional de Antropología e Historia’ y ‘Centro INAH Puebla’.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters