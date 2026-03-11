Culiacán, Sin.- En la ciudad de Mazatlán, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya celebró una reunión con el Cónsul General de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora, Drew Hoster, con quien abordó temas de interés, como son los comerciales, educativas y de promoción turística.

Se informó que el jefe del ejecutivo estatal estuvo acompañado del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, en tanto que el diplomático norteamericano, asistió a dicha reunión con su equipo de trabajo, para estrechar los lazos de cooperación entre el gobierno del estado y el de la Unión Americana.

Se dio a conocer que en este encuentro, Rocha Moya planteó el panorama general de Sinaloa en materia de turismo, economía, seguridad, entre otros renglones, sobre todo en los tres proyectos de inversión extranjera que se han concretado en Sinaloa, especialmente de Mexinol que representa una inversión norteamericana

Lee también Investigan a bomberos de Cabo San Lucas por presunto abuso sexual en academia juvenil; hay dos indagatorias penales

El mandatario estatal explicó al cónsul general de Estados Unidos que la zona de Topolobampo fue designada como uno de los catorce polos de desarrollo de México, por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Sobre la materia de seguridad, hizo mención sobre la cooperación de los tres ordenes de gobierno que se reúnen diariamente en la mesa de construcción de la paz para dar seguimiento a los temas y diseñar operativos específicos como fue el Carnaval de Mazatlán que tuvo un saldo blanco y una gran derrama económica.

Poco antes de esta reunión privada, con el Cónsul General de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Host, el gobernador del estado, presidió la reunión de la Mesa de Construcción de la paz, en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, en Mazatlán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr