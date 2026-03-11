La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó de forma privada un homenaje a los elementos de las Fuerzas Armadas que fallecieron en el operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

Alrededor de las 10:00 horas la Mandataria federal sostuvo un encuentro, en Campo Marte, con los familiares de los elementos caídos, el cual concluyó a las 12:00 horas.

A las afueras de Campo Marte se estacionaron cinco autobuses de la Defensa y los uniformados colocaron vallas metálicas en los alrededores.

El 25 de febrero en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 5 con sede en Zapopan, Jalisco, personal de la Defensa realizó una Ceremonia de Honores Fúnebres a los uniformados que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

En este acto solemne, se cubrieron los féretros con la Bandera Nacional y se montó una guardia de honor. También se efectuó el pase de lista del personal fallecido y la banda de guerra entonó el toque militar de silencio, posteriormente se dio lectura de una semblanza de los elementos caídos.

Al finalizar la ceremonia, se hizo entrega de la Bandera Nacional con nicho a los deudos, como símbolo de honor, gratitud y reconocimiento.

Además, se destacó el compromiso, la lealtad y el alto sentido del deber que distinguió al personal que ofrendó su vida al servicio de la patria.

Una vez concluida la ceremonia, los féretros fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a sus respectivos lugares de origen.

