“Creo que sí fueron invitados”, dice Trump, tras ausencia de México, Brasil y Colombia en Escudo de las Américas; "tal vez no vinieron”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a los cuestionamientos por la ausencia de México, Colombia y Brasil de la cumbre del Escudo de las Américas, una alianza de países contra el tráfico de drogas.

“Creo que fueron invitados. Tal vez no vinieron”, dijo el mandatario estadounidense a pregunta de un periodista. Añadió que “me llevo muy bien con todos ellos”.

El Escudo de las Américas fue presentado por Trump el pasado sábado durante una cumbre en Miami (Florida) con 12 presidentes de derecha de la región, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el ecuatoriano Daniel Noboa.

Colombia no fue invitada, dice la Casa Blanca

El martes, la Casa Blanca afirmó que Colombia no fue invitada porque aún no ve "el nivel de cooperación" necesario por parte del gobierno de Gustavo Petro.

"No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

La relación entre Trump y Petro ha sido tensa, e incluso Washington lo acusó y sancionó por supuestos vínculos con el narcotráfico, pero en febrero ambos mantuvieron una reunión cordial en la Casa Blanca que sirvió para acercar posturas.

Trump dice que tiene buena relación con México

En cuanto a México, Trump afirma que tiene una buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque lamenta que esta no haya autorizado que el Ejército estadounidense pueda atacar a los cárteles en territorio mexicano, una opción que ella descarta para proteger la soberanía nacional. *Con información de EFE

