Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

“Creo que sí fueron invitados”, dice Trump, tras ausencia de México, Brasil y Colombia en Escudo de las Américas; "tal vez no vinieron”

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Sheinbaum preside homenaje privado a elementos caídos en operativo contra "El Mencho"; sostiene encuentro en Campo Marte con familiares

¿Qué hacer si soy víctima de violencia digital?; Secretaría de las Mujeres te dice cómo proceder

Suman mil 55 mexicanos evacuados de Medio Oriente; su integridad no ha sido afectada: SRE

Jorge Romero Herrera anuncia nuevo relanzamiento del PAN; el partido regresará a su origen, dice

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

Organizaciones condenan agresión contra periodista durante cobertura de balacera en Oaxaca; exigen al gobierno garantizar condiciones de seguridad y respeto

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental este 11 de marzo; piden evitar actividades al aire libre

El presidente de Estados Unidos,, reaccionó a los cuestionamientos por la ausencia de México, Colombia y Brasil de la cumbre del , una alianza de países contra el tráfico de drogas.

“Creo que fueron invitados. Tal vez no vinieron”, dijo el mandatario estadounidense a pregunta de un periodista. Añadió que “me llevo muy bien con todos ellos”.

El Escudo de las Américas fue presentado por Trump el pasado sábado durante una cumbre en Miami (Florida) con 12 presidentes de derecha de la región, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el ecuatoriano Daniel Noboa.

Colombia no fue invitada, dice la Casa Blanca

El martes, la Casa Blanca afirmó que Colombia no fue invitada porque aún no ve "el nivel de cooperación" necesario por parte del gobierno de Gustavo Petro.

"No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

La relación entre Trump y Petro ha sido tensa, e incluso Washington lo acusó y sancionó por supuestos vínculos con el narcotráfico, pero en febrero ambos mantuvieron una reunión cordial en la Casa Blanca que sirvió para acercar posturas.

Trump dice que tiene buena relación con México

En cuanto a México, Trump afirma que tiene una buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque lamenta que esta no haya autorizado que el Ejército estadounidense pueda atacar a los cárteles en territorio mexicano, una opción que ella descarta para proteger la soberanía nacional. *Con información de EFE

