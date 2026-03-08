Doral, Miami.— El presidente estadounidense Donald Trump formalizó ayer el lanzamiento de su Escudo de las Américas, una alianza de 13 países de la región para “destruir” con la fuerza militar a los cárteles, y acusó que México, que no es parte de este grupo, es el “epicentro de la violencia” de estas organizaciones criminales.

“Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los cárteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México”, declaró Trump al inaugurar la reunión.

El mandatario estadounidense, quien ya ha amenazado con bombardear a los narcotraficantes en México, insistió en que los “cárteles mexicanos están impulsando y orquestando mucho del derrame de sangre y caos en el hemisferio”. Por ello, avisó que el “gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender la seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadounidense”.

Ni los gobiernos de México, Colombia o Brasil fueron invitados a esta alianza, aunque más tarde Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado, dijo que la puerta “no está cerrada” y que habrá “una oportunidad” de expandir a la nueva coalición.

Trump aseguró que los cárteles de la droga en América deben ser “erradicados”, como Estados Unidos erradicó al Estado Islámico. Defendió que los grupos del narco son una amenaza a la seguridad nacional y un “cáncer”.

Y se quejó de la negativa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a recibir ayuda militar de EU para combatir el problema. “Me agrada mucho la presidenta [Claudia] Sheinbaum. Es una muy buena persona. Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”, dijo Trump. Pero cuando le ha ofrecido “erradicar a los cárteles”, la respuesta ha sido: “No, no, no”.

“Tenemos que erradicarlos”, defendió Trump. “Los cárteles están dirigiendo México. No podemos permitirlo. Demasiado cerca de nosotros”, añadió.

En el evento manifestó su “compromiso para usar fuerza militar letal para destruir a estos cárteles. Sólo dígannos dónde están, tenemos armas impresionantes”. Advirtió que “no permitiremos la ilegalidad nunca más en nuestro hemisferio”. Trump dejó claro cuál es su apuesta: “Usaremos misiles (...) Son extremadamente precisos, ¡pum!, directo a la sala y se acabó el miembro del cártel. Haremos lo que necesiten, si así lo quieren”.

Participan en la alianza, además de Trump, los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Argentina, Javier Milei; de República Dominicana, Luis Abinader; de Guyana, Irfaan Ali; de Paraguay, Santiago Peña; de El Salvador, Nayib Bukele; el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el miércoles, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos”, declaró Trump ante sus invitados.

La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, será la responsable de coordinar las acciones internacionales de la alianza para desmantelar redes criminales transnacionales.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel criticó lo que describió como pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida y denunció que es un “atentado contra la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de Paz, un ataque a las aspiraciones de integración regional”.

Trump aseguró que Cuba está “en sus últimos momentos de vida”, pero añadió que está negociando con La Habana y que tendrá “una gran vida nueva”.

Sobre Venezuela, Trump anunció que esta semana reconoció al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura por parte de EU de Nicolás Maduro, quien enfrenta la justicia estadounidense. “Lo hemos reconocido legalmente”, indicó.

¿En qué consiste la nueva alianza?

Su objetivo es combatir a los cárteles transnacionales de la droga, las organizaciones criminales y la migración ilegal en todo el hemisferio occidental. Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional, será la “enviada especial” y se encargará de coordinar estrategias con los países participantes en el Escudo. La iniciativa busca implementar “la paz a través de la fuerza”, con el objetivo de proteger las infraestructuras críticas, pero además intenta contrarrestar la injerencia extranjera, concretamente de China, en la región, según dijo el presidente estadounidense Donald Trump.

