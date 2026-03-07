El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, aseguró este sábado que su país "capturó" a varios soldados estadounidenses que Washington afirma que "murieron en acción". La administración del presidente Donald Trump rechazó la versión.

"Me han informado de que varios soldados estadounidenses han sido hechos prisioneros", publicó Larijani en su cuenta de X.

"Pero los estadounidenses afirman que han muerto en combate. A pesar de sus esfuerzos inútiles, la verdad no es algo que puedan ocultar durante mucho tiempo", añadió.

It has been reported to me that several American soldiers have been taken prisoner. But the Americans claim that they have been killed in action. Despite their futile efforts, the truth is not something they can hide for too long. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 7, 2026

Lee también Explosión en discoteca de Perú deja más de 30 heridos; lo catalogan como un "atentado"

Sin embargo, el ejército estadounidense refutó rápidamente la versión.

"El régimen iraní está haciendo todo lo posible por difundir mentiras y engañar. Este es otro claro ejemplo", afirmó el capitán de la Marina estadounidense Tim Hawkins, en respuesta a la publicación de Larijani.

En una declaración al medio Al Jazeera Arabic, un portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) también rechazó los dichos de Larijani.

"Las afirmaciones del régimen iraní de haber capturado a soldados estadounidenses son otro ejemplo más de sus mentiras y engaños", afirmó.

Trump acompañó este mismo sábado a las familias en duelo en la Base de la Fuerza Aérea en Dover, Maryland, para el traslado digno de los seis soldados estadounidenses que han muerto en la guerra en Medio Oriente.

Lee también Trump contra la influencia extranjera" en América; avisa que "no permitirá" intervención en el Canal de Panamá

El traslado digno -ritual en el que se devuelve los restos de los miembros de las fuerzas armadas caídos en combate- es considerado una de las tareas más solemnes para cualquier comandante en jefe. Trump afirmó durante su primer mandato que era “lo más difícil que tengo que hacer” como presidente.

“Es un día muy triste”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One al regresar a Florida el sábado por la tarde, añadiendo que estaba "complacido con rendir nuestro respeto". Afirmó que los familiares de los fallecidos son “grandes personas, grandes padres, esposas, familia” y subrayó que los “padres estaban muy orgullosos”.

Trump y el vicepresidente JD Vance estuvieron presentes en la ceremonia el traslado. La comitiva también incluyó a altos funcionarios del gobierno, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien el viernes publicó en redes sociales del “espíritu inquebrantable para honrar su memoria y la determinación que encarnaban”; la secretaria de Justicia Pam Bondi; la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles; el enviado especial Steve Witkoff, y Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia nacional.

Los soldados caídos en combate fueron el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años y oriundo de Indianola, Iowa; el capitán Cody Khork, de 35, de Winter Haven, Florida; el suboficial jefe de tercera clase Robert Marzan, de 54 años y residente de Sacramento, California; la sargento primero Nicole Amor, de 39 años y originaria de White Bear Lake, Minnesota; el sargento primero Noah Tietjens, de 42 años y oriundo de Bellevue, Nebraska; y el sargento Declan Coady, de 20 años y originario West Des Moines, Iowa, quien fue ascendido póstumamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc

Más Información