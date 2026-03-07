Más Información

Morena prevé elegir a sus candidatos para gubernaturas de 2027 a mediados de junio

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

Israel inicia nueva fase de la ofensiva contra "sitios clave" de Irán; ataca plantas de producción de misiles balísticos

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Laura Itzel Castillo pide no temer al debate de la reforma electoral; prioriza unidad de Morena, PT y el Verde

"Harfuchitos" se suman a los "Amlitos" y "Clauditas" en calles de la CDMX; así son los peluches del secretario de Seguridad

Cuauhtémoc Blanco alista denuncia por daño moral contra MC; "renuncie al fuero y enfrente la justicia", revira Ivonne Ortega

Captan a ballena azul con albinismo en BCS; representa un "hito sin precedentes" en México

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Rumbo al Mundial 2026, colocan sistema bilingüe en tres líneas del Metrobús; instrucciones son transmitidas en inglés y español

8M: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México desplegará operativo durante marcha

Los responsables de seguridad israelíes creen que Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo de , el ayatola Alí Jamenei, resultó herido, pero sigue vivo, tras haber sido blanco de un ataque aéreo en los últimos días, reportan medios israelíes.

Se estima que Mojtaba Jamenei resultó herido en el ataque, indicó el Times of Israel.

Mojtaba es considerado uno se los favoritos para convertirse en nuevo líder supremo de tras el asesinato de su padre en los ataques de Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con algunos medios, el intento de asesinato de Mojtaba Jamenei corrió a cargo de Israel.

Hossein Mozafari, miembro de la Asamblea de Expertos de Irán, dijo que se espera que el organismo se reúna en las próximas 24 horas para elegir al próximo líder supremo del país.

De acuerdo con The New York Times, Mojtaba se perfilaba como el sucesor, a pesar de que, tradicionalmente, no ha sido bien visto que el mando se transfiera de padre a hijo.

Sin embargo, el mismo medio indicó que Mojtaba es una figura cercana a la Guardia Revolucionaria iraní, y que ellos son los que están impulsando la figura del hijo de Jamenei.

Mojtaba no ha ejercido cargos públicos, lo que se consideraba como factor en su contra a la hora de elegir nuevo líder supremo.

"Con ayuda de Dios, esta sesión tendrá lugar en las próximas 24 horas", declaró Mozafari, de acuerdo con la agencia Fars.

Mozafari hizo un llamamiento a la población para que "se abstenga de cualquier especulación y de difundir rumores al respecto".

Israel ya había advertido que quien fuera que resultara electo como nuevo líder iraní será "un objetivo" militar y ha atacado edificios de la Asamblea de Expertos en Teherán y en Qom, ciudad santa al sur de la capital iraní.

