Partidos reportan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Rumbo al 8M, Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por marcha en CDMX; advierte de vandalismo y violencia

Se incendia de nuevo pozo petrolero en Veracruz tras fuerte explosión; autoridades evacuan a pobladores

Fiscalía de Morelos acusa de feminicidio a Jared, detenido por desaparición de Kimberly Joselin

Sin modificaciones, reforma será debatida en San Lázaro

Morena se alista para prohibir el nepotismo

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

Cae Roberto “Beto” Bazán-Salinas, narcotraficante del Cártel del Golfo en Guanajuato; operativo fue realizado por ICE y FGR

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Jalisco

"Que tengas un bonito día", escribió Kimberly antes de ser desaparecida por Jared, su compañero en UAEM

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que su país golpeará a Irán "muy fuertemente hoy", y amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos.

"¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento", amenazó.

Trump escribió su mensaje horas después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijera que su país nunca se rendiría ante Israel y Estados Unidos.

Estados Unidos e Israel comenzaron su guerra contra el país persa el 28 de febrero, y desde entonces Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra Israel y contra intereses estadounidenses en países de la región, principalmente en el Golfo.

Vista del portaaviones USS Abraham Lincoln, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió a aguar cercanas a Irán. Foto: EFE
Irán se disculpa con sus vecinos del Golfo; "ya no es el 'matón' de Medio Oriente", dice Trump

Pezeshkian, en un discurso transmitido por la televisión estatal, pidió disculpas a los Estados del Golfo cercanos por las represalias de Irán, y añadió que Teherán no apuntaría contra sus vecinos a menos que los ataques se originaran en sus territorios.

Trump, en su publicación, hizo referencia a las disculpas de Pezeshkian y dijo que Irán "se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Medio Oriente, y prometió que ya no les disparará más".

"Esta promesa solo la hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel", escribió Trump.

"Irán ya no es el 'matón de Medio Oriente, ahora es, en cambio, '¡EL PERDEDOR DE MEDIO ORIENTE!', y lo será durante muchas décadas, hasta que se rinda o, más posiblemente, colapse por completo".

