Moscú. - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, conversó por teléfono con su homólogo de Irán, Masud Pezeshkian, a quien reiteró las condolencias de Moscú por el asesinato del líder supremo del país persa, Ali Jamenei, y miembros de su familia, informó el Kremlin.
Según un comunicado de la Presidencia rusa, Pezeshkian, por su parte, agradeció a Putin la solidaridad de Rusia con el pueblo iraní, que ”defiende la soberanía y la independencia” de su país.
Se trata de la primera conversación telefónica entre ambos mandatarios desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.
Lee también Trump dice que sólo una "rendición incondicional" de Irán pondrá fin a la guerra; EU ayudaría a iraníes a reconstruirse
Asesinato de Jamenei, ”cínica violación” de todas las normas
El pasado 1 de marzo Putin envió un telegrama con condolencias a Pezeshkian en el que calificó la muerte de Jamenei como una ”cínica violación” de todas las normas.
”Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jamenei, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, dijo Putin en el telegrama, que se convirtió en su primera reacción a los bombardeos de Irán.
Hoy Putin volvió a transmitir su pésame por la muerte de Jamenei, sus familiares, “miembros de la cúpula militar y política, así como numerosas víctimas civiles” a consecuencia de la ”agresión armada de Israel y Estados Unidos” contra Irán.
Lee también Rusia ayuda a Irán con inteligencia en la guerra contra EU e Israel, según Washington Post; apoyo permitiría ataques más precisos
El líder ruso reafirmó la postura rusa sobre la necesidad de un ”cese inmediato de las hostilidades” y un rápido retorno a la diplomacia.
Putin señaló que mantiene un contacto permanente con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo.
Pezeshkian, por su parte, agradeció la solidaridad de Rusia y ofreció a Putin información ”detallada” sobre la fase actual del conflicto.
Las partes acordaron continuar los contactos a través de diversos canales.
Guerra en Irán: Nueva jornada en una semana de ataques en Medio Oriente; sigue aquí el minuto a minuto del conflicto
mcc
