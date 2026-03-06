Más Información

Activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

México debuta con el pie derecho en el Clásico Mundial de Beisbol al vencer contundentemente a Gran Bretaña

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

SSC investiga a policías capitalinos que movieron taxi con dos cuerpos; empujaron el vehículo de Azcapotzalco a Naucalpan

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; embajadas identificas más rutas

Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales

Rancho Izaguirre: Harfuch destaca 47 detenidos por el caso; insiste que hallazgos apuntan a un centro de adiestramiento

Moscú. - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, conversó por teléfono con su homólogo de , Masud Pezeshkian, a quien reiteró las condolencias de Moscú por el asesinato del líder supremo del país persa, Ali Jamenei, y miembros de su familia, informó el Kremlin.

Según un comunicado de la Presidencia rusa, Pezeshkian, por su parte, agradeció a Putin la solidaridad de Rusia con el pueblo iraní, que ”defiende la soberanía y la independencia” de su país.

Se trata de la primera conversación telefónica entre ambos mandatarios desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Asesinato de Jamenei, ”cínica violación” de todas las normas

El pasado 1 de marzo Putin envió un telegrama con condolencias a Pezeshkian en el que calificó la muerte de Jamenei como una ”cínica violación” de todas las normas.

”Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jamenei, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, dijo Putin en el telegrama, que se convirtió en su primera reacción a los bombardeos de Irán.

Hoy Putin volvió a transmitir su pésame por la muerte de Jamenei, sus familiares, “miembros de la cúpula militar y política, así como numerosas víctimas civiles” a consecuencia de la ”agresión armada de Israel y Estados Unidos” contra Irán.

El líder ruso reafirmó la postura rusa sobre la necesidad de un ”cese inmediato de las hostilidades” y un rápido retorno a la diplomacia.

Putin señaló que mantiene un contacto permanente con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo.

Pezeshkian, por su parte, agradeció la solidaridad de Rusia y ofreció a Putin información ”detallada” sobre la fase actual del conflicto.

Las partes acordaron continuar los contactos a través de diversos canales.

