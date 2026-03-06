En una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente, este viernes continúan los ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán, que se han extendido a otros países de la región.

Ataques aéreos israelíes golpearon las capitales de Irán y Líbano este viernes viernes, mientras Estados Unidos atacó aparentemente un portadrones iraní en el mar en su implacable campaña contra la flota de buques de guerra de la República Islámica.

Irán lanzó nuevos ataques de represalia en Medio Oriente al final de una semana completa de bombardeos, que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que estaban “a punto de incrementarse drásticamente”.

En Líbano, donde la guerra ha reavivado los combates entre Israel y el grupo político-militar Hezbolá, aliado de Irán, Israel lanzó una serie de ataques aéreos durante la noche del jueves y la madrugada del viernes en los suburbios del sur de Beirut y en otras zonas. Las carreteras se llenaron de conductores que intentaban huir o buscar un refugio seguro.

Sigue aquí los detalles de esta nueva jornada de ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Lee también Israel avisa que habrá “nueva fase” contra irán

Mundo 09:19 AM Ataque israelí impacta cerca de la embajada de Irán en Líbano Un ataque israelí impacta cerca de la embajada de Irán en Beirut, la capital de Líbano. La Agencia Nacional de Noticias, propiedad del estado libanés, informó del ataque aéreo. No quedó claro de inmediato a qué distancia se encontraba del complejo iraní.

El portavoz militar de Irán amenazó a principios de esta semana que si Israel ataca la embajada de Irán en el Líbano, Irán considerará todas las embajadas de Israel en los países vecinos como objetivos legítimos.



Mundo 08:54 AM Embajada de EU en Paquistán emite alerta por posibles actos de violencia ante protestas chiíes contra ataques a Irán Cientos de chiíes de minorías protestaron en la capital de Paquistán y en otros puntos del país para denunciar la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en ataques de Estados Unidos e Israel, al tiempo que la Embajada estadounidense en Islamabad emitía una alerta de seguridad en que advertía a los estadounidenses sobre posibles actos de violencia.

En medio de un fuerte despliegue policial, unos 300 manifestantes realizaron una sentada en Islamabad, sosteniendo carteles de Jamenei y coreando “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”. La policía de Islamabad había colocado contenedores de carga en las calles que conducen a la Embajada de Estados Unidos en Islamabad para evitar cualquier posible escalada de violencia.

Las autoridades paquistaníes indicaron que los manifestantes habían aceptado no marchar hacia la embajada en Islamabad, ubicada a unos 3 kilómetros (1,8 millas) de la sentada. Los manifestantes planeaban poner fin a su protesta más tarde el viernes.



Mundo 08:51 AM Líderes de la UE dialogarán con dirigentes de Medio Oriente sobre el conflicto actual Los jefes de las instituciones de la Unión Europea, Ursula von der Leyen (Comisión Europea) y Antonio Costa (Consejo Europeo), se entrevistarán el lunes por videoconferencia con dirigentes de Medio Oriente, anunciaron sus equipos.

"Este intercambio será la ocasión de escuchar las evaluaciones de los dirigentes sobre la situación y discutir sobre el apoyo suplementario que la UE y sus Estados miembros podrán ofrecer a los países de la región, así como los medios para poner fin al conflicto actual", explicó una portavoz del presidente del Consejo europeo.

La lista exacta de los participantes aún no ha sido comunicada.



Mundo 08:47 AM OMI pide proteger a marineros y rebajar tensiones ante ataques en estrecho de Ormuz La Organización Marítima Internacional (OMI) pidió proteger a los marineros ante los ataques contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, que ponen en riesgo la seguridad de unos 20 mil tripulantes y 15 mil pasajeros de cruceros en Medio Oriente.

El secretario general de la OMI (organismo dependiente de la ONU), Arsenio Domínguez, expresó su "profunda preocupación por la seguridad y el bienestar de la gente de mar", después de que al menos dos marinos murieran tras el inicio el sábado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En respuesta a los ataques de las dos potencias, Teherán bombardea posiciones estadounidenses en países del golfo Pérsico y el área del estrecho de Ormuz, bajo su control y por donde circula buena parte del comercio mundial y un 20 % del flujo del petróleo.



Mundo 08:45 AM Netanyahu: Tenemos determinación, iniciativa y astucia que el enemigo aún descubrirá El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel tiene "determinación", "iniciativa" y "astucia" en sus operaciones militares, y añadió que "el enemigo aún descubrirá más".

"En el ataque, se necesitan tres cosas: en primer lugar, determinación; en segundo lugar, iniciativa, y en tercer lugar, astucia", dijo en una visita a la ciudad del sur de Israel de Bersheeba, según un comunicado distribuido por su oficina.

"La tenemos en abundancia, como el enemigo ya ha descubierto. Y les digo, ciudadanos de Israel, que descubrirá aún más. Estamos en camino de completar todas nuestras misiones", añadió acto seguido.



Mundo 08:18 AM EU escoltará "tan pronto como sea razonable" buques por estrecho de Ormuz El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que la Marina escoltará buques por el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de petróleo, "tan pronto como sea razonable", en medio de la guerra con Irán.

Por el estrecho de Ormuz transita alrededor del 20% del petróleo mundial y del gas natural licuado (GNL), un tráfico que se ha reducido fuertemente desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán el pasado fin de semana.

"Tan pronto como sea razonable hacerlo, escoltaremos barcos a través del estrecho y volveremos a poner en movimiento la energía", dijo el secretario al canal Fox News.



Mundo 08:16 AM Acción militar en Irán seguirá hasta que el gobierno se rinda: Trump; "¡hagamos que Irán vuelva a ser grande (MIGA)!" El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió en una publicación en Truth Social que Estados Unidos no detendrá su acción militar en Irán hasta que ese gobierno se rinda.

"¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL!", escribió Trump. "Después de eso, y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca".

"IRÁN TENDRÁ UN GRAN FUTURO", añadió el presidente. "¡HAGAMOS QUE IRÁN VUELVA A SER GRANDE (MIGA)!"



Mundo 07:53 AM Trump resta importancia a posibilidad de una invasión terrestre en Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia a la posibilidad de una invasión terrestre en Irán. Trump respondió a lo que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, le dijo a NBC News de que su país está listo para una invasión terrestre de las fuerzas estadounidenses e israelíes. Trump lo calificó de "comentario inútil" y sugirió que una invasión no es algo en lo que esté pensando en este momento.

"Es una pérdida de tiempo. Lo han perdido todo. Han perdido su armada. Han perdido todo lo que podían perder", dijo, y añadió que el ritmo y la intensidad de los ataques continuarán.

Trump mencionó que quiere ver la estructura de liderazgo de Irán totalmente removida y que tiene algunos nombres en mente para un "buen líder". "Tenemos algunas personas que creo que harían un buen trabajo", añadió, negándose a nombrarlas. Trump también dijo que está tomando medidas para asegurarse de que las personas en su lista sobrevivan a la guerra.



Mundo 07:36 AM Guerra de EU e Israel contra Irán es "un extraordinario error que vamos a pagar": Pedro Sánchez La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es "un extraordinario error que vamos a pagar", afirmó este viernes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha chocado con Washington por el conflicto que Madrid considera ilegal.

"Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del gobierno de España, es un extraordinario error que vamos a pagar", dijo Sánchez en rueda de prensa desde Huelva, en el sur del país, donde sostuvo un encuentro con su homólogo portugués, Luis Montenegro.



Mundo 07:28 AM Irán lanza otra ola de ataques "a gran escala” sobre Teherán Las fuerzas armadas de Israel reportaron el viernes por la mañana el inicio de “una ola de ataques a gran escala” sobre Teherán, la capital de Irán.

El ejército israelí señaló que los ataques ya han destruido la mayor parte de las defensas antiaéreas y los lanzamisiles de Irán.



Mundo 07:15 AM Irán pide dirigir los esfuerzos de mediación a quienes encendieron la confrontación El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este viernes que hay intentos de mediación para detener la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, pero llamó a dirigir esos esfuerzos a quienes "encendieron el fuego de la confrontación".

"Algunos países han iniciado esfuerzos de mediación. Nuestra respuesta para ellos es clara: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no tenemos la menor duda en defender la dignidad y la autoridad de nuestro país", señaló Pezeshkian en redes sociales.

"La mediación debe dirigirse a quienes, al subestimar al pueblo de Irán, encendieron el fuego de la confrontación", dijo.



Mundo 07:11 AM Israel dice que sus aviones han atacado el búnker subterráneo de Jameneí en Teherán El Ejército de Israel dijo que sus fuerzas aéreas bombardearon "en el corazón de Teherán" el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní, Ali Jamenei, que seguía "constituyendo una importante infraestructura para los altos funcionarios del régimen".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desmantelaron el búnker militar subterráneo de Ali Jamenei, ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen terrorista iraní", recoge un comunicado castrense.

El Ejército israelí también detalla que alrededor de 50 aviones de combate de la fuerza área participaron en la operación guiados por "inteligencia precisa" con más de 100 municiones para atacar el búnker de Jamenei en la capital iraní.



Mundo 07:10 AM Rusia ayuda a Irán con inteligencia para sus ataques a EE.UU., según el Washington Post Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones, en la guerra desatada en Medio Oriente, según informó este viernes el diario The Washington Post.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el pasado sábado, Moscú ha facilitado a Teherán varias ubicaciones que le han permitido lanzar ataques precisos sobre objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico y otros lugares, indica el diario, que cita a tres funcionarios familiarizados con la información de inteligencia.

La información del Post contrasta con la postura pública del Kremlin, cuyo portavoz, Dmitri Peskov, afirmó este jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que Rusia debe mirar por su propio beneficio.



Mundo 07:13 AM New York Times apunta a EEUU como probable responsable de bombardeo contra escuela iraní El bombardeo de una escuela en el sur de Irán el sábado podría haberse debido a un ataque estadounidense dirigido contra una base naval iraní en las cercanías, según una investigación del diario New York Times.

Ni Estados Unidos ni Israel han confirmado el ataque contra la escuela en la localidad de Minab, ocurrido en el primer día de la ofensiva de estos dos países contra Irán que desató la guerra en curso en Medio Oriente.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró el miércoles que el Pentágono estaba investigando el episodio, y aseguró que las fuerzas estadounidenses "nunca tienen como objetivo a civiles".



Mundo 07:08 AM Irán afirma haber atacado bases de Estados Unidos El ejército de Irán declaró el viernes que atacó con drones "un buen número de bases del ejército estadounidense en Kuwait", unos ataques que "continuarán en las próximas horas".

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Kuwait informó que 67 militares habían resultado heridos desde el inicio de la campaña de represalias llevada a cabo por Irán, lo que supone el balance más elevado para un ejército del Golfo.



Mundo 07:07 AM "Catástrofe humanitaria" en Líbano El primer ministro de El Líbano, Nawaf Salam, advirtió que se avecina una "catástrofe humanitaria" debido al desplazamiento masivo de la población. Más de 95 mil personas han sido desplazadas desde que el país se vio envuelto en la guerra regional, según las últimas cifras oficiales.





Mundo 07:07 AM "Emergencia humanitaria mayor" según la ONU La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) anunció que declaró la crisis en Medio Oriente como una "emergencia humanitaria mayor", subrayando la necesidad de una respuesta inmediata.



