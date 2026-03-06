Washington/Beirut.— Irán lanzó ayer una nueva oleada de ataques contra Israel, bases estadounidenses y países en todo Medio Oriente, y advirtió que Estados Unidos “llegará a lamentar amargamente” el torpedeo de un buque de guerra iraní, mientras el ejército israelí bombardeó los suburbios de Beirut tras órdenes masivas de evacuación, además de anunciar una nueva fase en la guerra contra la República Islámica.

Unas ocho horas después de llamar a la evacuación de todas las afueras sur de la capital, donde residen varios cientos de miles de personas, cazas israelíes comenzaron a bombardear los barrios periféricos del Dahye, alcanzando cinco objetivos en un lapso de una hora, según pudo constatar EFE.

Uno de ellos, que habría impactado en la zona de Haret Hreik sin que se haya informado aún de la gravedad de los daños, resonó con fuerza por todo Beirut.

La magnitud de las alertas emitidas ayer provocó atascos kilométricos de vehículos incluso en carreteras secundarias y caminos, al tiempo que se pudieron ver congregaciones de familias en las cunetas más alejadas.

Israel también mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de la capital, que deja ya 123 fallecidos.

Estados Unidos afirmó que atacó en las últimas horas un buque portaviones de drones en Irán “aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial” y que su capacidad militar está lejos de agotarse.

“Sólo en las últimas horas atacamos un portaviones de aviones no tripulados iraní, un barco aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial, y mientras hablamos, está en llamas”, dijo en una rueda de prensa el comandante del Centcom [Comando Central], el almirante Brad Cooper, en Tampa.

“Quizás hayan escuchado al presidente [Donald Trump] decir, hace un momento, que hemos hundido o destruido 24 barcos”, agregó. Junto con Cooper se encontraba el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien destacó que la capacidad armamentística de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irán está lejos de agotarse.

“Irán espera que no podamos sostener esto, lo cual es un grave error de cálculo para la Guardia Revolucionaria”, sostuvo.

Y añadió: “La cantidad de potencia de fuego sobre Irán y sobre Teherán está a punto de aumentar dramáticamente”. También afirmó que Irán es responsable de la expansión del conflicto en la región al “atacar a países aliados que de otro modo querrían mantenerse al margen”. “De hecho, los han llevado a la órbita estadounidense”, dijo Hegseth.

Agregó que países como Qatar, Bahréin y Kuwait han salido desde entonces en defensa de Estados Unidos, que está “reforzando la unidad de la resistencia para centrarnos exactamente donde necesitamos hacerlo”.

Estados Unidos ya ha atacado unos 2 mil objetivos en Irán, según los últimos datos disponibles del Centcom, que está a cargo de las operaciones del Ejército en Medio Oriente.

El presidente estadounidense afirmó que Irán está diezmado durante un periodo de 10 años antes de que pueda reconstruirse.

Trump también exigió tener voz en la elección del próximo líder supremo de Irán.

“El hijo de Jameneí es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy”, dijo Trump al medio Axios, estableciendo una comparación con Venezuela, donde la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha cooperado con él bajo amenaza después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.

Antes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que su país no pide ni “cese al fuego” ni “negociaciones” con Estados Unidos.

En entrevista con NBC, cuando se le preguntó si tenía miedo de una posible invasión terrestre estadounidense, Araghchi desafió: “No, los estamos esperando”, y agregó: “Porque estamos seguros de que podemos enfrentarlos, y eso sería un gran desastre para ellos”. El ejército iraní dijo que lanzó un ataque con drones contra una base estadounidense en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, además, los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, afirmaron que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el golfo.

Araghchi también acusó a la Armada de EU de cometer “una atrocidad en el mar” por hundir la fragata iraní IRIS Dena en el océano Índico a principios de la semana, matando al menos a 87 personas. Un clérigo iraní pidió más tarde en la televisora estatal el derramamiento de sangre tanto israelí como de “la sangre de Trump”.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, acusó a Irán de llevar a cabo “un acto infundado de terror y agresión” después de que un dron se estrellara el jueves cerca del aeropuerto de Najicheván, una región que limita con Irán y está separada del resto del país por Armenia. Otro avión no tripulado cayó cerca de una escuela. La fiscalía general de Azerbaiyán dijo que cuatro civiles, todos trabajadores del aeropuerto, resultaron heridos. Irán negó haber lanzado drones.

A su vez, la Embajada de Estados Unidos en Kuwait cerró tras los ataques iraníes de represalia contra el país.

El primer vuelo chárter de evacuación estadounidense que transportaba a estadounidenses varados en Medio Oriente después del inicio de la guerra con Irán aterrizó en Estados Unidos, dijo un funcionario del Departamento de Estado, reportó la agencia Associated Press. En EU, la Cámara de Representantes rechazó una iniciativa bipartidista para limitar la autoridad del Trump para declarar la guerra contra Irán sin buscar la aprobación del Congreso.

Reportan salida de 321 mexicanos

Mientras, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que van 321 personas mexicanas evacuadas vía terrestre. La SRE actualizó que hasta el momento no hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, además que las embajadas en Medio Oriente continúan operando “en estado de alerta” y en contacto permanente con los connacionales. Agencias, con información de Eduardo Dina.

