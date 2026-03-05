Washington/ Teherán.— Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico, informó ayer el Pentágono en el quinto día de una guerra en Medio Oriente que no deja de expandirse. Después de incendiar la región con ataques contra Israel y posiciones estadounidenses en el golfo, Irán golpeó a grupos opositores en el Kurdistán iraquí y lanzó un misil interceptado por la OTAN cuando se dirigía a Turquía.

El ritmo de los ataques contra Irán fue tan intenso que la televisión estatal anunció el aplazamiento de la ceremonia de duelo por el líder supremo iraní, Ali Jamenei, quien murió al comienzo del conflicto.

A medida que el conflicto se intensificaba, Turquía afirmó que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán antes de que entrara en su espacio aéreo. Aclaró que Turquía no era el objetivo del misil interceptado, sino que éste se desvió de su rumbo.

Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka. Foto: Tomada de X del Departamento de guerra

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, negó que el ataque fuera suficiente para activar la cláusula de defensa colectiva de la OTAN. El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, calificó como “inaceptable” el lanzamiento del misil iraní sobre el territorio turco. El Ministerio de Defensa turco agregó que “el incidente no causó víctimas ni heridos”.

Arabia Saudita anunció que derribó tres misiles de crucero cerca de la ciudad de Al-Kharj.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que un petrolero fue alcanzado por una “gran explosión” en aguas frente a Kuwait, lo que provocó un derrame de crudo.

Personal médico retira un cuerpo tras un ataque a un edificio en la plaza Enghelab de Teherán. Foto: Majid Khahi / EFE

Hegseth informó que un torpedo de un submarino estadounidense hundió el buque de guerra iraní en el océano Índico el martes por la noche. Las autoridades de Sri Lanka dijeron que recuperaron los cuerpos de 87 marineros iraníes. Se trata del primer ataque de este tipo de EU desde la Segunda Guerra Mundial.

Israel afirmó haber atacado edificios asociados con el Basij de Irán, la fuerza paramilitar de la Guardia Revolucionaria, que llevó a cabo una sangrienta represión contra los manifestantes en enero. También afirmó haber atacado edificios relacionados con el comando de seguridad interna de Irán.

Durante su reunión informativa en el Pentágono, Hegseth no dio un cronograma definitivo para las operaciones de EU. “Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, ocho o tres”, declaró. “Al final, nosotros marcamos el ritmo. EU está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad”, añadió.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Estados Unidos lanzó su operación en parte por la preocupación de que Irán pudiera atacar primero al personal y los activos estadounidenses en la región. Una llamada telefónica entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de que comenzaran los ataques aéreos también fue “importante con respecto al cronograma”, aseveró.

Agregó que se acerca a un control “total” del espacio aéreo de Irán. “En cuanto a municiones y arsenales, EU tiene capacidad más que suficiente no sólo para ejecutar con éxito la operación Furia Épica, sino también para ir mucho más allá. Además, tenemos arsenales en lugares que mucha gente en este mundo desconoce”, declaró la portavoz. En EU, los republicanos del Senado frenaron un intento de detener la guerra contra Irán.

El miércoles se oían sirenas antiaéreas y explosiones en el centro y norte de Israel. El ejército israelí afirmó que Irán lanzó misiles hacia el país. Hezbolá también disparó cohetes mientras Israel bombardeaba objetivos en las afueras de Beirut, la capital libanesa. Irán también ha atacado la región y las sirenas aéreas sonaron el miércoles en Bahréin, sede de la Quinta Flota de la Armada de EU.

Al menos mil 45 personas han muerto en Irán, según informó la Fundación para los Asuntos de los Mártires y Veteranos; 11 personas han muerto en Israel y más de 70 en el Líbano. Seis soldados estadounidenses han fallecido y Hegseth aprovechó para criticar a los medios por resaltar estos decesos sobre las victorias de Trump en Irán. “La prensa sólo quiere hacer quedar mal al presidente”, dijo.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán afirmó que los ataques en su contra “costarían la destrucción completa de la infraestructura militar y económica de la región”. Además, el ejército iraní amenazó con atacar las embajadas israelíes en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano. Israel avisó que quienquiera que sea elegido líder supremo en Irán se convertirá en “un blanco”. El presidente estadounidense está “considerando” que Washington tenga un rol en Irán tras un eventual fin de la guerra, indicó la Casa Blanca.

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar la región si pueden encontrar vuelos comerciales.