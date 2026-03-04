Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que está "al tanto" del disparo de un misil iraní contra Turquía, país miembro de la OTAN, pero que no considera que ese incidente sea suficiente para activar la cláusula de defensa colectiva de la Alianza, estipulada en el Artículo 5 del Tratado de Washington.

"Sobre el asunto de Turquía, tendré que volver a informarme sobre cómo fue exactamente la interceptación", declaró en una rueda de prensa Hegseth, aunque agregó que "no tiene sentido que active algo parecido al Artículo 5".

Poco antes de que Hegseth se dirigiera a la prensa para dar detalles sobre la evolución del ataque estadounidense-israelí en su quinto día, Turquía informó de que las defensas aéreas de la OTAN derribaron un misil balístico disparado desde Irán que se dirigía hacia el espacio aéreo turco.

¿Qué es el Artículo 5 de la OTAN?

El Artículo 5 es el principio fundamental de defensa de la OTAN, que establece que si una nación de la Alianza Atlántica es atacada, se responderá como si fuera un ataque contra todas.

Un ataque a una de las naciones que forman parte de la OTAN supondría una peligrosa escalada del conflicto que se va extendiendo por Medio Oriente.

La única vez que esta cláusula ha sido invocada en las siete décadas de historia de la Alianza fue en 2001 y se activó por Estados Unidos como respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre.

EU está ganando "contundentemente" a Irán, dice Hegseth

Respecto a la evolución de la ofensiva contra Irán, Hegseth aseguró que Estados Unidos está "ganando de manera contundente" y adelantó que comenzarán a utilizar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal "casi ilimitado".

Además, afirmó que la Operación "Furia Épica" iniciada el sábado, en la que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha desplegado "el doble de poder aéreo" que la campaña en Irak en 2003, y tiene una intensidad siete veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares de Irán, en junio de 2025.

Hegseth anunció también que su país hundió un navío de guerra iraní con un ataque con torpedo desde un submarino en el océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la Segunda Guerra Mundial.

A su vez, seis soldados estadounidenses han fallecido hasta el momento como consecuencia de la respuesta iraní.

Por su parte, el Senado de Estados Unidos se prepara para votar este miércoles una resolución que tiene como objetivo frenar la intervención militar en Irán si esta no cuenta con la autorización del Congreso, como ocurre ahora mismo.

