El Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (PJCOMEXI) realizó el primer ejercicio en tiempo real de su Task Force sobre Seguridad Global. La sesión, transmitida en vivo por Instagram y posteriormente en X, se tituló “Escalada militar en Medio Oriente: Crisis regional e impacto social” y se enfocó en los bombardeos combinados de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus repercusiones regionales y globales.

El panel fue moderado por Andrea Navarro de la Rosa, secretaria del PJCOMEXI. Participaron Mateo Mayo, maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM y analista internacionalista, y José Roberto Cabral Durán, asociado del COMEXI y especialista en política exterior estadounidense.

En su primera intervención, Mateo Mayo advirtió que Medio Oriente es “una zona históricamente conflictiva” y que lo ocurrido no es un hecho aislado. Señaló que la decisión anunciada el fin de semana por el presidente Donald Trump forma parte de una estrategia que se viene posicionando desde antes de su administración. “Estamos viendo un cambio de régimen global, que pasamos de un sistema de reglas al regreso de la ley del más fuerte”, dijo, al señalar que el conflicto retoma tensiones históricas.

El presidente Donald Trump supervisó junto a su equipo de seguridad nacional el ataque contra Irán desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Foto: EFE

Lee también EN VIVO: Continúa la escalada entre EU, Israel e Irán tras muerte de Ali Jamenei y persisten los ataques; sigue el minuto a minuto

El factor China fue central en el análisis. Mayo recordó que Irán amenazó con cerrar el Estrecho de Ormuz y permitir solo el paso de buques chinos, en un contexto donde Pekín compra gran parte del crudo iraní. Afirmó que hoy se observa un giro en la postura estadounidense frente a la región.

Navarro subrayó que Trump ha sido enfático en reivindicar el poder de Estados Unidos junto a sus “partners” y en presionar a aliados para alinearse a su visión. Mencionó además los efectos económicos inmediatos, con aumentos de entre 5% y 14% en el precio del petróleo y caídas en bolsas regionales.

Cabral, por su parte, advirtió que en Asia el precio del gas ha aumentado casi 200%, lo que podría impactar primero en Europa. Señaló que en Alemania ya se debate permitir nuevamente el tránsito de gas ruso por Ucrania tras las complicaciones actuales de la zona y recordó el papel de Qatar como actor clave en el mercado energético.

Lee también Impactan barcos en estrecho de Ormuz y suspenden tránsito

Mayo agregó que uno de los primeros sectores golpeados es el logístico. Explicó que Irán, para no hundirse solo, podría extender el conflicto al Mar Rojo o al estrecho de Bab el-Mandeb, lo que obligaría a desviar rutas comerciales por África.

“Es un conflicto que empezó en el aire, pero Irán busca pasarlo al mar pues sabe que tiene un mayor control allí”, afirmó.

Durante la transmisión, se mencionó una publicación de CNN que señala que Washington analiza armar a poblaciones kurdas en Irán. Para Cabral, esa información sugiere que la ofensiva podría buscar alterar el equilibrio interno del régimen, aunque advirtió que un cambio político no se logra solo con bombardeos.

The CIA is working to arm Kurdish forces with the aim of sparking a popular uprising in Iran, multiple people familiar with the plan told CNN. https://t.co/RA3GKyH0Vj — CNN (@CNN) March 3, 2026

Lee también Furia épica: así se planeó y ejecutó la operación que mató al ayatola Ali Jamenei; La CIA tuvo un rol central

Mayo destacó la complejidad del sistema iraní, con un líder supremo, el Consejo de Guardianes, la Guardia Revolucionaria y un ejército regular. Recordó que se trata de un país de 90 millones de habitantes y que una transición implicaría tener que asegurar la lealtad de múltiples estructuras de poder.

En el plano europeo, Cabral mencionó que líderes como Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, han calibrado su margen de maniobra frente a Washington, mientras otras potencias con mayor presencia militar enfrentan riesgos más directos.

"Sabe que tiene un índice de popularidad medio bajo, y busca congraciarse con los nuevos votantes. Afortunadamente, también sabe que España no es vital para sostener el conflicto", explicó

Lee también "Es demasiado tarde" para que Irán busque diálogo: Trump; afirma que la defensa y el liderazgo iraníes desaparecieron

En la recta final, Cabral resumió el momento con una frase directa: “vivimos un mundo peligroso”. Advirtió que si prevalece la lógica de la ley del más fuerte y la acción unilateral, otras potencias podrían replicar ese comportamiento. “Si no estás sobre la mesa, estás en el menú”, añadió, al llamar a que países como México encuentren la manera de hacer escuchar su voz.

Navarro cerró con un llamado a los jóvenes a involucrarse en la discusión, al señalar que los efectos de esta escalada impactarán los mercados laborales y económicos en los próximos años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/ml