Más Información
Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres
"Y fue por ti que escribí más de 100 canciones...": El concierto de Shakira en el Zócalo capturado en fotos
Shakira rompe récord de asistencia a un concierto masivo en el Zócalo de la CDMX; Brugada reporta 400 mil personas
Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG
Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario
Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen
Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL
Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”
Se profundizará diálogo con PT y PVEM en reforma electoral, afirma Ricardo Monreal; garantiza debate amplio con la oposición
Madrid.— Dos barcos fueron atacados ayer en el estrecho de Ormuz y las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) anunciaron la suspensión temporal de la circulación por esta vía estratégica para el transporte marítimo global, ante el incremento de las tensiones en Medio Oriente.
Un barco fue alcanzado frente a la costa de Omán, indicó la agencia de seguridad marítima británica UKMTO. Otro fue golpeado frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, afirmaron la UKMTO y la compañía privada de seguridad marítima Vanguard Tech.
La televisión estatal iraní anunció que un petrolero estaba “naufragando” tras haber sido atacado cuando pasaba “ilegalmente” por el estrecho de Ormuz, pero no aportó más datos.
El sábado, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que esa vía estaba cerrada “de facto” a la navegación, y que era peligroso utilizarla a causa de los ataques estadounidenses e israelíes.
La Fuerza Naval de la Unión Europea afirmó que los Guardianes de la Revolución habían avisado por mensaje radiado a los navíos de que el tránsito por el estrecho de Ormuz “no está autorizado”. Frente a la inseguridad, Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores del mundo, emitió un comunicado diciendo que suspende temporalmente la circulación por el estrecho hasta nuevo aviso, lo que podría provocar retrasos, desvíos o ajustes de horarios en los servicios que hacen escala en puertos del golfo Pérsico.
Además, la compañía ha anunciado la reconfiguración de sus rutas tradicionales a través de Bab el Mandeb y el Canal de Suez, priorizando la seguridad de su tripulación. “Seguimos decididos a minimizar el impacto en las cadenas de suministro de clientes”, indicó.
MSC tomó la misma medida de suspender el tránsito en esa zona y afirmó que seguirá de cerca la evolución de la situación y colaborará con las autoridades competentes, y que las reservas se reanudarán una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.
El estrecho de Ormuz es un punto de paso clave para el comercio mundial de petróleo, por donde transita 20% del crudo y el gas natural licuado consumidos a nivel global.
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]