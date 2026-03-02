El presidente estadounidense, Donald Trump, encabezó este lunes una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor, pero un detalle llamó la atención: una erupción visible en el lado derecho de su cuello. La imagen se viralizó y el médico personal de Trump explicó a medios estadounidenses la razón.

Trump, de 79 años, ha causado preocupación en distintos momentos por los hematomas que suele presentar en las manos, y la hinchazón de sus pies. Este lunes, mientras hablaba sobre las razones detrás de los ataques contra Irán, los medios captaron la mancha roja justo por encima del cuello de su camisa, y debajo de la oreja.

El doctor Sean Barbarella, médico personal de Trump, emitió un comunicado a medios como CNN y CBS News en el que explica que esta erupción es resultado de un “tratamiento preventivo para la piel”.

“El presidente Trump está utilizando una crema muy común en el lado derecho de su cuello, que es un tratamiento preventivo para la piel”, indica el comunicado “El presidente lleva una semana utilizando el tratamiento y se espera que el enrojecimiento dure unas semanas”.

Sin embargo, Barbabella no detalla para qué es el tratamiento en sí o por qué Trump lo necesita. Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado.

Sobre los hematomas en el dorso de ambas manos, Trump ha dicho que se debe a los “frecuentes apretones de manos” que recibe y a que toma una dosis de aspirina diaria más alta de lo recomendado.

Barbabella indicó el año pasado que Trump se sometió a “imágenes cardiovasculares”, aunque defiende que el mandatario goza de “una excelente salud”.

En julio del año pasado la Casa Blanca informó que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección benigna, común en adultos mayores, que estaría detrás de la hinchazón de sus pies.

