"Se vienen tiempos recios para Colombia”, advirtió Daniel Zovatto, director y editor de RadarLatam360.

En un análisis sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, Zovatto señaló que “los resultados dibujan una Colombia prácticamente dividida en dos mitades. La izquierda logró mantener su unidad y preservar una importante base electoral, mientras que una nueva derecha radical emergió como la principal fuerza opositora”. En cambio, dice, como ha ocurrido en otras elecciones regionales, “el centro político volvió a quedar relegado”.

Daniel Lozano escribió para el diario argentino La Nación que la elección se convirtió en un “ voto de castigo al gobierno por los excesos presidenciales, que se volvieron a evidenciar incluso durante la jornada electoral”, en la que el presidente Gustavo Petro mostró haber votado por su delfín, Iván Cepeda, para luego, al revelarse el conteo que dejaba en primer lugar al ultraderechista Abelardo de la Espriella y a Cepeda segundo, expresar que no reconocía los resultados y sugerir que pudo haber fraude.

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En su análisis, Zovatto destacó que los de Cepeda son “dos proyectos antagónicos y excluyentes” y que la elección dejó “escaso espacio para las alternativas moderadas” y confirmó “ una tendencia de creciente polarización política y social”.

Sobre el porqué De la Espriella dio la sorpresa y quedó primero, Zovatto dijo que “su campaña, basada en mensajes de seguridad, autoridad y confrontación con el petrismo, logró canalizar buena parte del descontento acumulado durante los últimos años y marca el inicio de una etapa claramente posturibista”, en alusión al expresidente Álvaro Uribe, cuya candidata, Paloma Valencia, obtuvo menos de 7% de votos y expresó ya su apoyo al ultraderechista.

Lozano indicó que la segunda vuelta en Colombia se asemejará a la que vivirá este domingo Perú, donde se enfrentan la derechista Keiko Fujimori con el izquierdista radical Roberto Sánchez. Y a las elecciones que se vivieron en Chile y en Ecuador.

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“El duelo electoral guarda así grandes similitudes con los otros sudamericanos, cargado de extremismo, pese a esa palabra, ‘juicioso’, que tanto le gusta pronunciar a los colombianos aunque casi nunca la pongan en práctica”, subrayó.

Alertó que De la Espriella quedó primero a pesar de un “armario relleno de escándalos”, incluyendo haber sido defensor de Alex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, el presidente venezolano hoy preso en una cárcel en Nueva York.

Ahora, acotó, la clave es si el apoyo de Valencia y de Uribe le permiten a De la Espriella ganar, el 21 de junio, sin necesidad de otros apoyos, y a quién darán su apoyo los candidatos de centro, como Sergio Fajardo.

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“Las próximas tres semanas, la batalla por los votantes moderados y por quienes se abstuvieron de participar será decisiva”, coincidió Zovatto. Esta segunda vuelta, insistió, no sólo definirá al nuevo presidente colombiano, sino que pondrá “a prueba la gobernabilidad y la fortaleza de la democracia colombiana”.

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cdm