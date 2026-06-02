La nueva Ley de Transparencia de la Ciudad de México duplica el tiempo de reserva de una información.

El decreto aprobado este domingo por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, y que deberá publicarse en la Gaceta Oficial, señala que la información clasificada podrá permanecer con este carácter por un periodo de hasta cinco años, contados a partir de la fecha de su clasificación.

“Excepcionalmente, con la aprobación de su Comité de Transparencia, los sujetos obligados podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo adicional de cinco años, siempre que justifiquen que subsisten las causas que originaron su clasificación, a través de la aplicación de una prueba de daño”, indica el dictamen.

Es decir, que la información puede reservarse por 10 años.

Sin embargo, la Ley de Transparencia que está por extinguirse señalaba que la información únicamente se reservaría por tres años y que podría ampliarse hasta por dos años adicionales, esto es, cinco años en total.

“Para los casos previstos en expiración del plazo de clasificación, cuando se trate de información cuya divulgación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de infraestructura de carácter prioritario o estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, el Comité de Transparencia deberá solicitar a la autoridad garante correspondiente, de forma fundada y motivada, la ampliación del periodo de reserva, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo correspondiente, con un mínimo de tres meses de anticipación al vencimiento del periodo original”, precisa la Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información, avalada por la mayoría del Congreso este domingo.

Este dictamen, enviado a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial, precisa que cada órgano constitucional autónomo, como el Poder Judicial, el Congreso local, y la Fiscalía General de Justicia, tendrán una autoridad garante en transparencia.

Sin fecha específica

Además, en lo aprobado, no hay una fecha clara para la entrada en operación del nuevo órgano de transparencia en la Ciudad de México que sustituirá al actual Info CDMX.

Artículos transitorios de las reformas aprobados por el Congreso precisan que la persona titular de la Jefatura de Gobierno expedirá el decreto de creación de este nuevo órgano desconcentrado, adscrito a la Secretaría de la Contraloría, en materia de transparencia, pero no fija un plazo.

Únicamente se especifica que una vez creado, el Info CDMX deberá transferir, en un máximo 180 días hábiles, sus bienes muebles, recursos materiales, registros, bases de datos, acervos, archivísticos y demás información bajo su resguardo.

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