Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Destrucción de vitrales de Enrique del Moral en metro Viaducto causa indignación

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

Se profundizará diálogo con PT y PVEM en reforma electoral, afirma Ricardo Monreal; garantiza debate amplio con la oposición

Los raros: reseña de Cómo desaparecer completamente, de Mariana Enríquez

Voltaire, el sabio que se burló de la “sabiduría”

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar a gran escala contra Irán, incluidos ataques aéreos y misiles dirigidos a instalaciones militares, de inteligencia y la infraestructura clave iraní. En estos ataques murió el líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Jamenei y otros líderes militares. ¿Qué precipitó la decisión de Trump de atacar a Irán? ¿Qué sigue para el pueblo iraní? Meir Javedanfar, académico iraní-israelí en la Universidad IDC Rechiman de Israel, nos habla al respecto.

