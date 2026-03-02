Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar a gran escala contra Irán, incluidos ataques aéreos y misiles dirigidos a instalaciones militares, de inteligencia y la infraestructura clave iraní. En estos ataques murió el líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Jamenei y otros líderes militares. ¿Qué precipitó la decisión de Trump de atacar a Irán? ¿Qué sigue para el pueblo iraní? Meir Javedanfar, académico iraní-israelí en la Universidad IDC Rechiman de Israel, nos habla al respecto.

