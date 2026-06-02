Bogotá.— La campaña para la segunda vuelta presidencial en Colombia comenzó apenas unas horas después del cierre de las urnas con un intercambio de acusaciones e insultos entre el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que se pelearon hasta por la playera de la selección colombiana, en un intento por atraer votos de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

De la Espriella llamó ayer “cobarde” a Cepeda al responderle el emplazamiento a que hagan un debate de cara a la segunda vuelta, luego de que el izquierdista no aceptara ir a ninguno antes de la primera ronda. Sin embargo, se declaró listo. “Vamos a debatir ya mismo”, lanzó.

Cepeda, delfín del presidente saliente Gustavo Petro, criticó que De la Espriella y sus seguidores usen la camiseta amarilla de la selección colombiana para hacer campaña y lo acusó de querer “robarse” el símbolo.

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“El señor De la Espriella acostumbra a robarse las cosas. Ahora se roba la camiseta de la Selección Colombia. ¿De cuándo acá la Selección Colombia es patrimonio de la campaña del señor De la Espriella?”, expresó Cepeda en una rueda de prensa en Bogotá.

La Federación Colombiana de Futbol (FCF) respondió que “no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir” que cualquier persona puede comprar libremente, mientras que usuarios de redes sociales empezaron a publicar imágenes de Petro y otros miembros de su partido usando la misma camiseta en elecciones pasadas.

Petro advirtió el domingo que no reconocía los resultados del conteo preliminar, que colocaron a De la Espriella en primer lugar, con 43.7% de votos, contra 40.9% de Cepeda.

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Sin embargo, la Registraduría, entidad encargada de organizar las elecciones, rechazó las insinuaciones de Petro y Cepeda.

“No se conoce prueba o indicio” que respalde las supuestas irregularidades señaladas por Petro y Cepeda, declaró Gregorio Eljach, jefe de la Registraduría, un organismo de control independiente.

En paralelo se hace el escrutinio oficial bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que finalmente declara y consolida los resultados, lo que podría ocurrir este jueves.

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Por ley el presidente no tiene “competencia” en Colombia “para decidir la aceptación o no” de los resultados electorales, subrayó Eljach.

En su rueda de prensa de ayer, Cepeda reconoció que no tiene evidencias de irregularidades en las elecciones del domingo como para cuestionar su resultado.

“Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora, tengo que decir, que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, expresó Cepeda.

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Cepeda no fue el único que abonó a las teorías de la conspiración. De la Espriella afirmó, sin presentar pruebas, que Petro y Cepeda “tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones”.

Petro acusó a la campaña de De la Espriella, llamado el Tigre por sus seguidores, de haber comprado votos para la primera vuelta de las elecciones. “Sé de la cantidad de votos que compraron a manos llenas, (a) 150 mil y 200 mil pesos (entre 42 y 56 dólares) el voto. Sé que buscan la desbandada y alistan los cuchillos y los colmillos”, expresó el presidente en X, sin detallar esa acusación.

“El proyecto detrás de Abelardo es el mismo que estuvo detrás de Uribe que ya lo apoya: el fascismo mafioso que ya ha gobernado en Colombia”, denunció Petro.

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Los ataques escalaron a tal nivel que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a los candidatos presidenciales promover “un clima de respeto y diálogo democrático durante la siguiente etapa del proceso”.

Respeto a la voluntad popular

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió respetar la “voluntad popular” en las elecciones de Colombia, y consideró “importante” investigar las denuncias de Petro de que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular”.

Insistió en que “es importante que se llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo de un posible fraude”.

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Un portavoz del Departamento estadounidense de Estado subrayó que “esta elección es una decisión del pueblo colombiano. Estados Unidos apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a los líderes de su país”.

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cdm