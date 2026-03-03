EN VIVO: Continúa la escalada entre EU, Israel e Irán tras muerte de Ali Jamenei y persisten los ataques; sigue el minuto a minuto

Después de la muerte del ayatolá Alí Jameneí, las tensiones políticas y militares entre Estados Unidos, Irán e Israel han aumentado significativamente en los últimos días.

En este contexto, el presidente Donald Trump declaró que “es tarde para un dialogo” con Irán, mientras que la República Islámica dijo que "el único lenguaje posible con Estados Unidos en este momento es el de la defensa".

A continuación los detalles de la situación en Medio Oriente, donde los ataques entre ambas partes se han extendido este martes a otros países como Líbano y Arabia Saudita.

Mundo 10:15 AM ONU insiste en que no había evidencias de que Irán buscara construir una bomba nuclear El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) nunca ha tenido información que indicara que Irán tuviera un plan estructurado para construir una bomba atómica, ha insistido este martes el director general de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi.

"Tenemos que equilibrar las dos cosas. Sí, hay muchos motivos de preocupación (sobre el programa nuclear iraní), pero no iba a haber una bomba mañana ni pasado mañana", señaló Grossi en una entrevista con la emisora CNN desde Viena, donde tiene su sede el OIEA.

Estados Unidos e Israel han justificado sus ataques, en parte, argumentando que Irán estaría tratando de fabricar armas atómicas, algo que Teherán niega.



Mundo 10:14 AM General iraní amenaza con atacar "todos los centros económicos" de Medio Oriente si siguen bombardeos de Israel y EU Un general de Irán amenazó con atacar "todos los centros económicos" de Medio Oriente si siguen bombardeos de Israel y Estados Unidos.



Mundo 10:01 AM Netanyahu asegura que atacará "aún con más fuerza" a Irán y Hezbolá El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que atacará "aún con más fuerza" a Irán y a la milicia chií libanesa Hezbolá, después de que esta última decidiera involucrarse en la guerra regional abierta con la ofensiva inicial de Israel y EU contra Irán el sábado.

"Seguimos atacando a Irán con fuerza. Nuestros pilotos sobrevuelan los cielos de Teherán y también los del Líbano. Hezbolá cometió un grave error al atacarnos", dijo Netanyahu desde la base aérea de Palmajim (centro de Israel), según un comunicado de su oficina.

"El gobierno libanés debe comprender, y el pueblo libanés debe entender, que Hezbolá los está arrastrando a una guerra que no les corresponde", añadió el primer ministro israelí durante su visita a estas instalaciones militares, en la que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, y el Jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir.



Mundo 10:02 AM Israel ha tomado "menos de diez posiciones" en el sur del Líbano, según un oficial militar El Ejército de Israel ha tomado "menos de diez posiciones" en el sur del Líbano, además de las cinco que ya ocupaba antes de comenzar la última escalada bélica, dijo a EFE este martes una oficial de las fuerzas armadas.

"No vamos a profundizar (nuestra presencia) más. Sólo la vamos a ampliar. Estamos creando un anillo defensivo más amplio alrededor de las fronteras israelíes a unos cientos de metros hacia el interior (del Líbano)", aseveró al respecto.



Mundo 09:35 AM Muerte de Jamenei no "implica automáticamente el fin del sistema" en Irán, dice viuda del último sah La viuda del último sah de Irán, Farah Pahlavi, consideró el martes en una entrevista con AFP que la muerte del líder supremo Ali Jamenei supone "un momento de alcance histórico", pero "no implica automáticamente el fin del sistema" en el país.

"La muerte de un hombre, por muy importante que sea en la arquitectura del poder, no implica automáticamente el fin del sistema. Las estructuras del régimen persisten. El cambio solo puede venir del pueblo iraní, que en su gran mayoría desea acabar con el régimen de los mulás", declaró la exemperatriz, que vive exiliada en París desde que fue expulsada junto con su marido en 1979 durante la revolución que llevó al poder al ayatolá Jomeini.



Mundo 09:33 AM Israel ataca uno de los aeropuertos de Teherán El aeropuerto Mehrabad, situado en el centro de Teherán, fue atacado este martes por Israel, que además advirtió de que iba a bombardear el aeródromo de Karaj, situado al oeste de Teherán.

La agencia iraní Mehr mostró una humareda sobre el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales y diplomáticos.



Mundo 09:07 AM OIEA confirma "daños" en planta iraní de enriquecimiento de uranio de Natanz El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU, confirmó este martes "daños recientes en los edificios de entrada de la planta subterránea de enriquecimiento de combustible de Natanz, en Irán", tras los ataques de Israel y Estados Unidos.

"No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado ningún impacto adicional en el emplazamiento de la planta, que ya sufrió graves daños durante el conflicto de junio" pasado, cuando Israel llevó a cabo ataques contra Irán, en una guerra a la que se unió brevemente Estados Unidos, añadió el OIEA.

El lunes, el director general del OIEA, Rafael Grossi, señaló que no había "ningún indicio" de que instalaciones nucleares iraníes hubieran sido alcanzadas.



Mundo 08:58 AM EU cierra sus misiones en Kuwait y Arabia Saudita mientras Irán intensifica su respuesta Estados Unidos anunció este martes el cierre de sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudita, esta última de manera temporal, en medio de la ola de ataques iraníes como represalia por la operación a gran escala lanzada por Washington en conjunto con Israel.

"La misión de Estados Unidos en Arabia Saudita permanecerá cerrada el martes 3 de marzo. Se cancelaron todas las citas rutinarias y de emergencia de Servicios para ciudadanos estadounidenses", publicó en X la legación de Washington en Riad.

El aviso recomendó a los estadounidenses en esa nación que permanezcan confinados en sus hogares.



Mundo 08:56 AM Macron dará un mensaje a la nación ante la nueva crisis en Medio Oriente El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunciará un discurso televisado a la nación esta noche a las 20.00 horas (19.00 GMT) ante el agravamiento de la crisis en Medio Oriente, informó el Elíseo.

Este nuevo discurso de Macron a la nación se produce tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido bombardeando bases militares estadounidenses y de otros aliados en varios países del Golfo.



Mundo 08:54 AM Emiratos Árabes Unidos advierte a Irán que ataques tendrán "graves repercusiones" y retira a su embajador El gobierno de Emiratos Árabes Unidos advirtió a Irán de que los ataques a su territorio son "injustificados y tendrán graves repercusiones" y de momento tomó la decisión de cerrar su embajada en Teherán y retirar al embajador.

La ministra emiratí de Estado para la Cooperación Internacional, Reem Al Hashimy, aseguró en la primera rueda de prensa desde que comenzaron los ataques que a pesar de la "gravedad" de los acontecimientos, la postura del país se mantiene "equilibrada", pues, al igual que el resto de países del Golfo, han ejercido presión diplomática para evitar una confrontación armada.

"Irán lanzó sus ataques sin tener en cuenta la postura de EAU". dijo la ministra, quien afirmó que "la seguridad de los países del Golfo es indivisible" y que "los ataques iraníes son injustificados y tendrán graves repercusiones".



Mundo 08:47 AM Israel anuncia ataque a gran escala en Teherán La fuerza aérea israelí lanzó una nueva andanada de ataques en Teherán este martes, informó el ejército en el cuarto día de la guerra contra Irán.

"La Fuerza Aérea inició una oleada de ataques a gran escala contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán", afirmó el ejército de Israel en un comunicado. El Ejército israelí avisó que atacará la zona industrial Hakimiya en Teherán y el Aeropuerto Internacional de Payam en Karak, en el norte de Irán.

En un comunicado del portavoz de Ejército en persa, se indica que los ataques ocurrirán "en las próximas horas" contra "infraestructura militar del régimen iraní".



Mundo 08:41 AM Irán entierra a las niñas de Minab e Israel sigue bombardeos, en el cuarto día de guerra En el cuarto día de guerra contra Irán, Israel ha aumentado su presencia militar en Líbano, mientras sus aviones han seguido bombardeando objetivos iraníes.

Mientras, el número de muertos en Irán desde que comenzó la ofensiva asciende ya a 787, según datos de la Media Luna Roja. Además, la ONU ha pedido que se investigue el ataque contra la escuela de niñas de Minab, el pasado sábado, donde al menos murieron 165 de ellas, porque puede constituir un crimen de guerra. Las niñas han sido enterradas hoy.



Mundo 08:39 AM Al menos cinco heridos en el centro de Israel tras la caída de metralla de un misil iraní Al menos cinco personas resultaron heridas tras la caída en el centro de Israel de metralla procedente de la última andanada de misiles lanzada por Irán contra el país, informaron los servicios de emergencias israelíes.

El cuerpo de Bomberos aseguró que dos heridos se encuentran en estado moderado, uno leve y otros dos siguen "siendo examinados por el Departamento de Bomberos y Rescate", en un comunicado en el que se limitan a establecer que el lugar del ataque está en el Dan (el área metropolitana de Tel Aviv).



Mundo 08:38 AM EU e Israel atacan edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder de Irán Ataques lanzados por Israel y Estados Unidos alcanzaron el edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán, según la prensa local.

"Los criminales estadounidense-sionistas atacaron el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom", al sur de Teherán, según la agencia de noticias Tasnim. Medios locales mostraron imágenes del inmueble muy dañado.



Mundo 08:29 AM Aeroflot inicia la repatriación de turistas rusos de Emiratos Árabes Unidos La aerolínea rusa Aeroflot inició este martes la repatriación de los turistas rusos varados en Emiratos Árabes Unidos debido al conflicto en torno a Irán.

El primer vuelo que partió del aeropuerto de Dubái llevaba a bordo 159 pasajeros, mientras el segundo transporta más de 400, según informa la agencia RIA Nóvosti.

Según el Ministerio de Exteriores ruso, más de 20 mil turistas rusos se encontraban en la región como parte de viajes organizados cuando estalló la crisis.



Mundo 08:28 AM Canciller chino exige a su homólogo israelí el "cese inmediato" de los ataques contra Irán El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, manifestó este martes a su homólogo israelí, Gideon Saar, la oposición de su país a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y exigió el "cese inmediato" de las operaciones militares para evitar una mayor escalada y la pérdida de control del conflicto.

Wang mantuvo una conversación telefónica con Saar durante la que sostuvo que abstenerse del uso de las amenazas o la fuerza en las relaciones internacionales "es de interés fundamental para todas las partes, incluido Israel", informó la Cancillería china en un comunicado.



Mundo 08:27 AM La embajada de EU advierte de un ataque inminente en el este de Arabia Saudita La embajada de Estados Unidos en Riad advirtió este martes de un ataque inminente con misiles y drones en la ciudad de Dhahran, en el este de Arabia Saudita, que alberga gran parte de las instalaciones energéticas del reino en la costa del Golfo.

"Existe una amenaza inminente de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados sobre Dhahran", escribió la embajada en su cuenta oficial de X.



Mundo 08:51 AM Ali Jameneí decidió conscientemente quedarse en su lugar de trabajo pese al riesgo El fallecido líder supremo de Irán, Ali Jameneí, tomó la "elección consciente" de quedarse en su lugar de trabajo, en Teherán, cuando sucedieron los ataques de Israel y Estados Unidos, según dijo este martes el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei.

"Fue una elección consciente; él permaneció en su lugar de trabajo, en el corazón de Teherán, en circunstancias en las que todos sabían que se avecinaba un ataque", dijo en una rueda de prensa, Baghaei, según recoge la agencia oficial IRNA.

El portavoz de exteriores aseguró que no se trató de una "falta de cumplimiento de los protocolos de seguridad", sino que Jameneí "se sacrificó por Irán" y dio "una gran lección", pues "los líderes son los últimos en ser detenidos o asesinados, pero nuestro líder fue el primero".



Mundo 08:49 AM Irán prohíbe la exportación de alimentos debido a la guerra El gobierno de Irán anunció la prohibición de la exportación de productos alimentarios y agrícolas debido al conflicto en curso con Israel y Estados Unidos.

"La exportación de todos los productos alimentarios y agrícolas queda prohibida hasta nuevo aviso", indicó la agencia de prensa Tasnim, citando un comunicado del gobierno.

"El gobierno da prioridad al abastecimiento de la población con bienes esenciales", añadió.

Irán activó un plan de emergencia desde el sábado, día del inicio de un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, que mató al líder supremo del país, Ali Jamenei, y a altos mandos militares.



Mundo 08:26 AM Centenares de personas despiden en Irán a los 165 muertos en el ataque a escuela infantil Centenares de personas despidieron hoy a 165 niñas, maestros y padres que murieron el sábado en un ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa.

Cientos de personas participaron en el acto entre llantos y lagrimas, con fotos de las niñas y cargando los féretros de madera cubiertos de banderas de Irán que han sido enterrados en más de un centenar de tumbas, excavadas en una amplia zona del cementerio de esta localidad.



Mundo 08:35 AM "Es demasiado tarde" para que Irán busque diálogo: Trump; afirma que la defensa y el liderazgo iraníes desaparecieron El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ya es demasiado tarde para entablar discusiones con Irán aunque Teherán busque un diálogo.

Mundo 08:36 AM Irán urge al Consejo de Seguridad a actuar para detener la guerra con EU e Israel Irán pidió este martes al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe urgentemente para detener la guerra con Israel y Estados Unidos. "El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un deber (...) si lo desea, puede actuar, porque no hay más obstáculo para la acción que su propia voluntad", indicó el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei.



