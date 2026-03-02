Atacan con drones embajada de EU en Arabia Saudita; reportan daños menores

Más Información

Riad. Testigos en una zona diplomática de Riad, la capital de, escucharon dos fuertes explosiones a primera hora del martes y uno de ellos le contó a la AFP que vio una nube de humo.

Cuatro personas informaron a la AFP de dos fuertes explosiones en el oeste de la capital saudita, donde se encuentran numerosas embajadas, mientras continúa sus ataques en el Golfo en represalia por los ataques que lanzaron Estados Unidos e Israel el fin de semana.

La cadena estadounidense CNN reportó que la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue impactada por dos drones aparentemente iraníes. Citando a fuentes informadas, el medio señaló que no hay reporte inicial de heridos.

El ministerio saudita de Defensa informó que la embajada estadounidense sufrió daños materiales menores.

Por su parte, Qatar dijo haber interceptado dos misiles balísticos, presumiblemente de Irán, después de que se escucharan fuertes explosiones en Doha.

El ataque contra la embajada estadounidense en Riad no sería el primero contra una instalación diplomática estadounidense desde que iniciaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y este país respondió. La CNN informó de que la embajada estadounidense en Kuwait también fue atacada el domingo y el lunes.

La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita que había emitido "una notificación de refugio en el lugar para Yeda, Riad y Dhahran y que está limitando los viajes no esenciales a cualquier instalación militar de la región".

