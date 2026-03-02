Más Información

Llevan cuerpo del "Mencho" a panteón en Zapopan; operativo de seguridad acompaña el cortejo

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Corte va por dar cierre a disputa Lourdes Mendoza-Lozoya; “que no se convierta en símbolo de la impunidad”, pide la periodista

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Listo, proyecto de reforma electoral; aún no hay acuerdo en 4T

Vive Guadalajara un domingo “casi cualquiera”

Ante saturación, van por panteones verdes

Madrid. La empresa estatal de energía de informó el lunes la suspensión de su producción de tras los ataques iraníes contra instalaciones en dos de sus principales centros de procesamiento. Mientras tanto, Arabia Saudita anunció el cierre de algunas “unidades operativas” de su mayor refinería, tras el impacto de restos de dos drones iraníes.

“Debido a contra las instalaciones operativas de QatarEnergy en la Ciudad Industrial Ras Laffan y la Ciudad Industrial de Mesaieed, en Qatar, QatarEnergy ha cesado la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados”, señaló la compañía en un comunicado.

Dos drones iraníes atacaron una central eléctrica y un complejo terrestre de tratamiento de gas, según el ministerio de Defensa de Qatar, que es uno de los principales productores mundiales de gas natural licuado, junto con , Australia y Rusia.

El precio del gas europeo, que ya registraba una fuerte subida el lunes por la mañana, aumentó más de 50% luego del anuncio de la suspensión de la producción de GNL.

A las 12:55 GMT, el contrato a término del TTF neerlandés, considerado como la referencia europea, registraba un alza de más de 48%, a 47.32 euros el megavatio-hora, tras alcanzar su más alto nivel desde febrero de 2025, a 47.70 euros por megavatios-hora (+52,38%).

Este valor queda aún muy lejos de los niveles alcanzados en 2022, a inicios de la guerra en , cuando superó los 300 euros.

Otro atacó un depósito de agua de una central eléctrica en Mesaied, también una base clave para la producción de gas natural, a 40 km al sur de Doha.

En tanto, la refinería del gigante petrolero saudita Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe, recibió el impacto de los restos de dos interceptados por las defensas antiaéreas saudíes, lo que generó “un pequeño fuego” en las instalaciones y el cierre de algunas “unidades” como medida de precaución.

Así lo confirmó el portavoz del Ministerio de Defensa saudí Turki al Maliki en un comunicado publicado por la agencia oficial saudita SPA, en la que señaló que no hay personal civil herido por este incidente, pese a que los restos de la intercepción cayeron cerca de infraestructura civil.

En otro comunicado, el Ministerio de Energía saudita confirmó que algunas “unidades operativas” de la planta fueron clausuradas “como medida de precaución”, ya que la caída de los drones causaron “daños menores”.

El comunicado del ministerio añade que “el y sus derivados a los mercados locales no han sido afectados por este incidente”.

Una fuente cercana al gobierno saudita advirtió que un ataque concertado de Irán contra la infraestructura petrolera de podría desencadenar una respuesta militar del reino.

Arabia Saudita atacaría “infraestructuras petroleras iraníes si lleva a cabo un ataque concertado contra Aramco”, el gigante petrolero estatal, señaló esta fuente.

El petróleo brent de referencia en los mercados internacionales se disparó este lunes un 8%, hasta los 78.22 dólares por barril, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, uno de los principales productores de crudo de la , y que asimismo controla el estrecho de , vía clave del tráfico petrolero y comercial en la región.

