Viena.— La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, decidió ayer mantener sin cambios el nivel de oferta de petróleo, que supone cerca de la mitad de la producción mundial, al menos hasta el 1 de abril de 2026.

Los recortes introducidos a fines de 2022, que suman 2 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, se mantienen “hasta el 31 de diciembre de 2026”, tal y como se había decidido en la anterior conferencia ministerial, confirmaron los ministros del sector de los 22 ‘petroestados’ de la alianza en su declaración final, publicada en la web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La decisión no incluye los eventuales aumentos que podrían pactar ocho miembros, dado que estas naciones aspiran a terminar de devolver al mercado los barriles que retiraron en 2023 y 2024 de forma voluntaria para apuntalar los precios.

Se trata de Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, que desde abril pactan aumentos mensuales.