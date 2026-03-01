Más Información
"El Mencho" murió por disparos en tórax y abdomen, revela acta de defunción; capo falleció a las 10:30 en Tapalpa
Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco
Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”
Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert
Teherán. Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo haber atacado el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo, después de que el líder supremo iraní muriera en una ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.
“El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por medios locales, y advirtieron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.
El USS Abraham Lincoln es el quinto portaaviones de la clase Nimitz de la Armada de Estados Unidos. Lleva aviones furtivos F-35, capaces de evadir los radares enemigos. También cuenta con tres destructores equipados con misiles de crucero Tomahawk para ataque terrestre y suele ir acompañado de un submarino de propulsión nuclear, que dispara el mismo tipo de arma.
Lee también VIDEOS: Bombardeos de EU e Israel arrasan capital de Irán; reportan edificios colapsados y zonas reducidas a escombros
Según imágenes satelitales verificadas por BBC Verify, fue avistado el 15 de febrero frente a la costa de Omán.
Estados Unidos aún no ha respondido a la afirmación de Irán.
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]