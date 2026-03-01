Más Información

Teherán. Los Guardianes de la Revolución de afirmaron este domingo haber atacado el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo, después de que el líder supremo iraní muriera en una ofensiva militar de Estados Unidos e .

“El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro”, afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por medios locales, y advirtieron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

El USS Abraham Lincoln es el quinto portaaviones de la clase Nimitz de la . Lleva aviones furtivos F-35, capaces de evadir los radares enemigos. También cuenta con tres destructores equipados con misiles de crucero Tomahawk para ataque terrestre y suele ir acompañado de un submarino de propulsión nuclear, que dispara el mismo tipo de arma.

Según imágenes satelitales verificadas por BBC Verify, fue avistado el 15 de febrero frente a la costa de Omán.

Estados Unidos aún no ha respondido a la afirmación de Irán.

