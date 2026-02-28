México ofrece protección consular a connacionales en Medio Oriente; aquí la lista de países que cerraron espacio aéreo

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofreció protección consular los mexicanos a los mexicanos en Medio Oriente debido a que varios países han cerrado su espacio aéreo.

De acuerdo con la SRE, los países que han cerrado su espacio aéreo y aumentado sus medidas de seguridad son:

Bahréin

Emiratos Árabes Unidos

Irán

Israel

Kuwait

Palestina

Qatar

La SRE explicó que para salir de estos países es necesario que los mexicanos se pongan en contacto con sus aerolíneas y en caso de requerir atención llamar a las representaciones de México.

Teléfonos de atención consular

Embajada en Irán +989121224463

Embajada en Israel 054-316-6717

Embajada en Jordania 0778 00 0494

Embajada en Qatar 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita +966557539374

Embajada en Kuwait +965 9401 6333

Embajada en EAU 504 54 0273

Embajada en Líbano 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina +972 54 447 0095

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró el llamado a evitar traslados innecesarios y viajar hacia:

Israel

Irán

Arabia Saudita

Bahréin

Emiratos Árabes Unidos

Irak

Jordania

Kuwait

Líbano

Omán

Qatar

