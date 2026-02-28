Más Información

Sheinbaum recorre Sinaloa con fuerte dispositivo de seguridad; no están solos, asegura

Trump confirma muerte de Ali Khamenei, líder de Irán; llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

Por concierto de Shakira, anuncian Ley Seca en zona del Zócalo de la CDMX

México ofrece protección consular a connacionales en Medio Oriente; aquí la lista de países que cerraron espacio aéreo

México ofrece protección consular a connacionales en Medio Oriente; aquí la lista de países que cerraron espacio aéreo

Tras el ataque de, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofreció protección consular los mexicanos a los mexicanos en Medio Oriente debido a que varios países han cerrado su espacio aéreo.

De acuerdo con la SRE, los países que han cerrado su espacio aéreo y aumentado sus medidas de seguridad son:

  • Bahréin
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Irán
  • Israel
  • Kuwait
  • Palestina
  • Qatar

La SRE explicó que para salir de estos países es necesario que los mexicanos se pongan en contacto con sus aerolíneas y en caso de requerir atención llamar a las representaciones de México.

Teléfonos de atención consular

Embajada en Irán +989121224463

Embajada en Israel 054-316-6717

Embajada en Jordania 0778 00 0494

Embajada en Qatar 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita +966557539374

Embajada en Kuwait +965 9401 6333

Embajada en EAU 504 54 0273

Embajada en Líbano 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina +972 54 447 0095

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró el llamado a evitar traslados innecesarios y viajar hacia:

  • Israel
  • Irán
  • Arabia Saudita
  • Bahréin
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Irak
  • Jordania
  • Kuwait
  • Líbano
  • Omán
  • Qatar

