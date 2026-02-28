México ofrece protección consular a connacionales en Medio Oriente; aquí la lista de países que cerraron espacio aéreo

Más Información
EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto
FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo
Tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofreció protección consular los mexicanos a los mexicanos en Medio Oriente debido a que varios países han cerrado su espacio aéreo.
De acuerdo con la SRE, los países que han cerrado su espacio aéreo y aumentado sus medidas de seguridad son:
- Bahréin
- Emiratos Árabes Unidos
- Irán
- Israel
- Kuwait
- Palestina
- Qatar
Lee también Trump confirma muerte de Ali Khamenei, líder de Irán; llama al pueblo iraní a "recuperar" su país
La SRE explicó que para salir de estos países es necesario que los mexicanos se pongan en contacto con sus aerolíneas y en caso de requerir atención llamar a las representaciones de México.
Teléfonos de atención consular
Embajada en Irán +989121224463
Embajada en Israel 054-316-6717
Embajada en Jordania 0778 00 0494
Embajada en Qatar 3363 4450
Embajada en Arabia Saudita +966557539374
Embajada en Kuwait +965 9401 6333
Embajada en EAU 504 54 0273
Embajada en Líbano 03 044 598
Oficina de Representación en Palestina +972 54 447 0095
Lee también EU e Israel atacan Irán; ¿Cuál es la importancia del Estrecho de Ormuz? Irán anuncia su cierre
Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró el llamado a evitar traslados innecesarios y viajar hacia:
- Israel
- Irán
- Arabia Saudita
- Bahréin
- Emiratos Árabes Unidos
- Irak
- Jordania
- Kuwait
- Líbano
- Omán
- Qatar
EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; reportan muerte de Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica, sigue el minuto a minuto
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]