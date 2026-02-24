Más Información

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

Trevilla Trejo: mantengamos el arraigo nacional como inspiración; se debe seguir fomentando el patriotismo, dice

Trevilla Trejo: mantengamos el arraigo nacional como inspiración; se debe seguir fomentando el patriotismo, dice

Guerra interna por nuevo liderazgo, vaticinan especialistas tras muerte de "El Mencho"; nuevo líder del CJNG no será del círculo cercano

Guerra interna por nuevo liderazgo, vaticinan especialistas tras muerte de "El Mencho"; nuevo líder del CJNG no será del círculo cercano

Comerciante de la Central suple a Sergio Mayer en la Cámara de Diputados; rinde protesta como diputado

Comerciante de la Central suple a Sergio Mayer en la Cámara de Diputados; rinde protesta como diputado

Cabeza de Vaca sigue prófugo, determina la Corte tras desechar amparo que lo protegía; exgobernador de Tamaulipas se queda en EU

Cabeza de Vaca sigue prófugo, determina la Corte tras desechar amparo que lo protegía; exgobernador de Tamaulipas se queda en EU

Tras abatimiento de “El Mencho" Brugada garantiza seguridad en CDMX para Mundial 2026; asegura que el domingo no hubo incidentes de violencia

Tras abatimiento de “El Mencho" Brugada garantiza seguridad en CDMX para Mundial 2026; asegura que el domingo no hubo incidentes de violencia

Secretaría de Seguridad Ciudadana descarta operación del CJNG en CDMX; criminales usan la capital para esconderse, afirma

Secretaría de Seguridad Ciudadana descarta operación del CJNG en CDMX; criminales usan la capital para esconderse, afirma

El le dio plazo hasta el viernes a la empresa californiana para que acepte el uso militar sin restricciones de su inteligencia artificial (IA) por parte del Pentágono, informó el martes un alto funcionario.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se reunió personalmente con el secretario de Defensa, , en el Pentágono el martes.

En el centro del conflicto está la negativa de Anthropic a permitir que sus modelos Claude se utilicen para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o en sistemas armamentísticos totalmente autónomos.

Lee también

La compañía señaló que Amodei "expresó su agradecimiento por el trabajo del Departamento y agradeció al secretario por su servicio".

"Continuamos las conversaciones de buena fe sobre nuestra política de uso para garantizar que Anthropic pueda seguir apoyando la misión de seguridad nacional del gobierno en línea con lo que nuestros modelos pueden hacer de forma fiable y responsable", dijo la empresa en un comunicado.

Pero tras la reunión, el Pentágono lanzó un ultimátum: aceptar el uso militar sin restricciones de su tecnología antes de las 17H01 (22H00 GMT) del viernes o enfrentarse a una orden de cumplimiento forzoso bajo la Ley de Producción de Defensa.

Lee también

Esta ley de la era de la Guerra Fría, utilizada por última vez durante la pandemia del coronavirus, otorga al gobierno federal amplios poderes para obligar a la industria privada a priorizar las necesidades de seguridad nacional.

El Pentágono también amenazó con calificar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, una designación normalmente reservada para empresas de países adversarios que podría perjudicar seriamente la reputación de la compañía y su capacidad para trabajar con el gobierno estadounidense.

Un alto funcionario del Pentágono rechazó las preocupaciones de la empresa al insistir que el Departamento de Defensa siempre ha actuado dentro de la ley.

Lee también

"La legalidad es responsabilidad del Pentágono como usuario final, dijo el funcionario, y añadió que el Departamento "solo ha emitido órdenes legales".

La cartera de defensa, además, confirmó que el sistema Grok de Elon Musk fue autorizado para su uso en un entorno clasificado.

Otras empresas como OpenAI y Google fueron descritas como próximas a obtener autorizaciones similares, lo que aumenta la presión competitiva sobre Anthropic.

Esta compañía fue contratada junto a esas empresas el año pasado para suministrar modelos de IA para una serie de aplicaciones militares en virtud de un acuerdo de 200 millones de dólares.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia permanente para motociclistas 2026: ¿Dónde es más barata en México? Precio y requisitos. Foto: Especial

Licencia permanente para motociclistas 2026: ¿Dónde es más barata en México? Precio y requisitos

Visa americana. Foto: iStock/ Deagreez

¿Vas a tramitar la visa? La verdad que nadie te explica sobre el dinero NO reembolsable

México. (AP Foto/Armando Solis)

Todos los destinos de México a los que Canadá recomienda NO viajar por inseguridad

Pasgo de pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

Estos son todos los bancos donde puedes pagar el pasaporte mexicano y cómo hacerlo

Museo Nacional de Historia Natural

¿'Una noche en el museo'? Así puedes dormir en uno de los museos más emblemáticos de Estados Unidos