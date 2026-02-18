Más Información

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

"¡Los libros no son tuyos!"; Marx Arriaga es recibido con protestas en Ciudad Juárez tras destitución de la SEP

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Video muestra activación manual de alerta sísmica en celulares durante simulacro; así funcionó el sistema en CDMX y Edomex

Cronología del caso Javier Duarte, el rostro del “nuevo PRI” presumido por Peña; así fue la caída del exgobernador de Veracruz

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX

FBI investiga posible traslado de Nancy Guthrie a México, reporta TMZ; autoridades habrían contactado a fuerzas federales mexicanas

Monreal habla sobre licencia de Sergio Mayer para asistir a reality show; “no deja de tener el cargo”, dice Kenia López

"Fue un espectáculo como de cine": pobladores de Huamúchil, Oaxaca, tras aseguramiento de cocaína; avión militar persiguió a avioneta civil

Aplazan audiencia contra sacerdote de Legionarios de Cristo acusado de violación a menor; defensa de víctima cuenta con 38 datos de prueba

Los en la Cámara Baja solicitaron al gobierno de una reunión conjunta clasificada por el láser-antidrones en la frontera con México.

Los representantes Rick Larsen, del Comité de Transporte e Infraestructura; Bennie G. Thompson, del Comité de Seguridad Nacional, y Adam Smith, del Comité de Servicios Armados, indicaron su preocupación "por el despliegue informado por parte de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de un sistema antiaéreo no tripulado de alta energía (C-UAS) propiedad del en las cercanías de El Paso, Texas, que resultó en el cierre temporal del espacio aéreo local por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA)".

En la misiva dirigida al secretario de Transporte, Sean Duffy; a la secretaria de , Kristi Noem, y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, añadieron que …"hay informes contradictorios sobre la causa de este cierre abrupto del espacio aéreo, que van desde una supuesta 'incursión con drones de un cártel' hasta el derribo de un globo de fiesta. Aún más preocupante, entendemos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Defensa (DOD) desplegaron esta compleja tecnología C-UAS sin la coordinación requerida con la FAA… [lo que] introduce un riesgo innecesario y peligroso en el espacio aéreo estadounidense”.

Agregaron que "a pesar de las reiteradas solicitudes, nuestros Comités han recibido poca o ninguna información sustancial sobre las acciones de sus Departamentos que llevaron a los sucesos de.

Concluyeron que "sus departamentos son fundamentales para proteger la infraestructura y los activos críticos de EU de la creciente amenaza de operaciones maliciosas con UAS. Sin embargo, estos esfuerzos deben coordinarse adecuadamente para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense".

La FAA cerró el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso durante aproximadamente cuatro horas, lo que afectó a muchos vuelos comerciales y de carga.

La medida, revocada después por aparente orden de la provocó decenas de cancelaciones, desvíos y retrasos, y la restricción fue retirada horas después, asegurando que no se había identificado una amenaza concreta.

Para aumentar la confusión sobre el incidente, varios medios informaron que el cierre del espacio aéreo se debió al uso de un láser antidrones para derribar lo que, aparentemente, no era una aeronave no tripulada, sino un globo de helio.

El jueves pasado, varios legisladores estadounidenses exigieron respuestas por el sorpresivo cierre, entre ellos el senador demócrata Jack Reed quien dijo a medios locales que una medida tan extrema "no puede ser descartada como un malentendido" y reclamó a la FAA y al Departamento de Guerra una explicación consistente de los hechos y de cómo se coordinan las agencias en decisiones de seguridad aérea.

