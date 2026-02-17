Más Información

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

EU lanza 3 nuevos ataques en el Pacífico y el Caribe contra supuestas narcolanchas; hay 11 muertos

EU lanza 3 nuevos ataques en el Pacífico y el Caribe contra supuestas narcolanchas; hay 11 muertos

Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los Playoffs de este martes 17 de febrero

Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los Playoffs de este martes 17 de febrero

Sheinbaum no ve necesidad de que FGR investigue a Julio Scherer; “¿por qué no hablan de García Luna?”, expresa

Sheinbaum no ve necesidad de que FGR investigue a Julio Scherer; “¿por qué no hablan de García Luna?”, expresa

Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

ASF reporta presuntos daños al erario por más de 65 mil mdp en ejercicio presupuestal 2024; realizó 2 mil 265 auditorías

ASF reporta presuntos daños al erario por más de 65 mil mdp en ejercicio presupuestal 2024; realizó 2 mil 265 auditorías

Avanza en Senado nuevo permiso para que 12 soldados de EU ingresen a México; capacitarán a tropas nacionales

Avanza en Senado nuevo permiso para que 12 soldados de EU ingresen a México; capacitarán a tropas nacionales

Sheinbaum: Vamos a enviar más ayuda humanitaria a Cuba; reitera desacuerdo con imposición de aranceles anunciada por Trump

Sheinbaum: Vamos a enviar más ayuda humanitaria a Cuba; reitera desacuerdo con imposición de aranceles anunciada por Trump

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

Washington. Los demócratas del Congreso de EU enviaron una nueva contraoferta a la y a los republicanos en las negociaciones para reactivar el (DHS, por sus siglas en inglés), cuando se cumplen cuatro días de su cierre parcial sin visos de un acuerdo inmediato.

Según informaron este martes los medios CBS y The Hill, un portavoz del líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, aseguró que los ofrecieron en la noche del lunes una nueva propuesta para restringir la actuación de los agentes federales a cambio de un acuerdo para financiar el Departamento, aunque no aportaron más detalles sobre su contenido.

La financiación para el Departamento, del que dependen agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas () y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (), expiró el sábado, después de que fracasaran los esfuerzos para prorrogar temporalmente los fondos hasta septiembre.

Lee también

Casi todos los demócratas bloquearon la medida el pasado jueves al considerar que no incluía límites suficientes a las operaciones del ICE y CBP, que provocaron protestas y se han saldado de momento con la muerte de dos estadounidenses en (Minesota).

El calendario legislativo complica aún más la salida a esta crisis, ya que el Congreso se encuentra en receso hasta el próximo lunes.

El presidente estadounidense, , dijo a los periodistas a bordo del el lunes que se reuniría con los demócratas esta semana sobre la financiación del Departamento, pero aseguró que “no le gustan algunas cosas que están pidiendo”.

Lee también

¿Qué piden los demócratas para levantar bloqueo financiero del DHS?

Entre las principales demandas, los demócratas reclaman el fin de las patrullas itinerantes en áreas urbanas, la prohibición de que entren en ciertos espacios considerados sensibles sin una orden judicial, la adopción de un código sobre el uso de la fuerza y que los funcionarios de inmigración dejen de cubrirse el rostro o utilicen cámaras corporales.

“Son propuestas de sentido común, respaldadas por la ciudadanía”, defendió Schumer en una entrevista el domingo, quien acusó al ICE de actuar como una fuerza “fuera de control”.

Aunque el ICE se convirtió en el epicentro de la confrontación, la legislación presupuestaria y fiscal impulsada por Trump concede un amplio margen a la secretaria de Seguridad Nacional, , para reubicar partidas internas y mantener operativas las funciones migratorias.

Lee también

Mientras continúa el pulso político, el 90% de los 270 mil empleados federales del DHS trabajan ahora mismo sin certeza de cuándo cobrarán sus correspondientes a la segunda quincena de febrero, que en condiciones normales deberían empezar a abonarse a partir del 8 de marzo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México