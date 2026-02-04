Minneapolis.- La administración Trump está reduciendo el número de policías migratorios en Minnesota después de que las autoridades estatales y locales acordaron cooperar entregando a los inmigrantes arrestados, anunció el miércoles el zar de la frontera, Tom Homan.

Homan indicó durante una conferencia de prensa que aproximadamente 700 agentes federales serán retirados en Minnesota. Actualmente, alrededor de 3 mil elementos federales están desplegados en el estado.

