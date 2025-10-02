El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con el director de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, para determinar qué agencias federales recortar en medio de un cierre del gobierno que ha calificado como una "oportunidad sin precedentes".

"Me reuniré hoy con Russ Vought (...) para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Lee también Inicia cierre de gobierno en EU; el primero en siete años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc