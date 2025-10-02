Más Información

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Cónsul de Colombia en México pide a FGR atraer el caso; "se requieren respuestas investigativas a la altura del crimen", dice

“Soy un pésimo neoliberal”: Secretario de Hacienda ironiza durante comparecencia en el Senado

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Bomberos de CDMX tendrán unidad de rescate acuático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con el director de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, para determinar qué agencias federales recortar en medio de un que ha calificado como una "oportunidad sin precedentes".

"Me reuniré hoy con Russ Vought (...) para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

