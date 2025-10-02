Washington.— La Casa Blanca aseguró que “son inminentes” los despidos de trabajadores públicos derivados del cierre del gobierno federal iniciado este miércoles por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso.

“Consideramos que los despidos son inminentes. Lamentablemente, son una consecuencia de la paralización del gobierno”, dijo en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que responsabilizó a los demócratas del cierre. El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, dijo en una llamada con periodistas que la medida podría adoptarse en “dos días”.

Al ser preguntada por una fecha y un volumen aproximado de despidos, Leavitt dijo que no podía brindar de momento más detalles.

En línea con el deseo del gobierno de Trump de adelgazar la administración, la Oficina de Gestión y Presupuesto ya envió un memorando hace días ordenando a las distintas agencias que identifiquen programas clasificados como no esenciales para activar despidos si la paralización federal se prolonga.

El Senado tumbó este mismo miércoles dos propuestas presupuestarias presentadas respectivamente por demócratas y republicanos para tratar de levantar el cierre parcial del gobierno.

La administración de Trump ha acusado a los demócratas que para apoyar en el Senado un presupuesto que reabra el gobierno exigen incrementar partidas y subsidios en sanidad, de querer ofrecer atención sanitaria gratuita a “inmigrantes ilegales”. Según estimaciones de la Oficina de Prespuesto del Congreso, aproximadamente 750 mil empleados federales considerados no esenciales han sido suspendidos temporalmente de empleo y sueldo con motivo del cierre.

A su vez, algo más de 1.5 millones de funcionarios, incluyendo fuerzas de seguridad o controladores aéreos, continúan trabajando, aunque no percibirán sus salarios hasta que se resuelva la paralización administrativa en Estados Unidos.

Los senadores abandonarán la ciudad hasta el viernes, lo que significa que el gobierno permanecerá cerrado al menos hasta entonces, aunque probablemente por más tiempo. Los líderes republicanos del Senado están permitiendo que los miembros abandonen Washington para observar Yom Kippur mientras el Senado se toma un descanso de la votación el jueves, con la expectativa de más votaciones el viernes y el sábado. La Cámara de Representantes tampoco está en sesión y volverá la próxima semana.

Vance habla sobre burlas a demócratas

Mientras, el vicepresidente de EU, JD Vance, habló sobre las burlas a los demócratas y el video hecho con Inteligencia Artificial en el que les ponen un sombrero de charro: “Sobre lo del sombrero, Hakeem Jeffries dijo que era racista. Y, sinceramente, ni siquiera sé qué significa eso. O sea, ¿es un mexicano-estadounidense que se siente ofendido?”.

Vance aseguró que el presidente Trump dejará de publicar videos generados con inteligencia artificial (IA) burlándose del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, si este respalda una propuesta republicana de financiamiento. “Le prometo solemnemente a Hakeem Jeffries que si nos ayuda a reabrir el gobierno, los memes del sombrero cesarán”, dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en referencia a dos videos compartidos por Trump en su red Truth Social donde se ve al congresista con un sombrero mexicano y un bigote superpuestos digitalmente. “El presidente está bromeando y nos la estamos pasando bien. Se puede negociar de buena fe y, al mismo tiempo, burlarse un poco de algunas de las posturas demócratas”, advirtió Vance.

El primero de los videos publicados por Trump manipula una rueda de prensa ofrecida el pasado lunes por Hakeem Jeffries y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras una reunión con el presidente y Vance que concluyó sin acuerdo para evitar el cierre del gobierno.

Además de la apariencia del líder de la Cámara, la grabación modificó las palabras de Schumer para afirmar que los demócratas son “trozos de mierda woke [progresista]”.

Jeffries tachó a la publicación de “asquerosa” y “racista” y acusó a los republicanos de no querer negociar de buena fe en una conversación con la cadena MSNBC.

Trump luego publicó un segundo clip este martes, usando un fragmento de esa entrevista para volver a añadir digitalmente un sombrero y un bigote caricaturesco a la imagen del demócrata, acompañado con el Jarabe Tapatío.

La Casa Blanca posteó ayer de nuevo el video con el mensaje: “Cada día que los demócratas mantienen cerrado el gobierno, el sombrero se hace 10 veces más grande”.

Congela fondos

A su vez, el gobierno federal difundió que ha congelado 18 mil millones de dólares en fondos federales para dos megaproyectos de infraestructuras en Nueva York por considerarlos sujetos a políticas de diversidad, equidad e inclusión.