Washington. La secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció este lunes que los agentes de inmigración desplegados en Minneapolis empezarán a llevar cámaras corporales, luego de las muertes de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en la mencionada ciudad.
En un post en X, Noem dijo que habló con el zar fronterizo, Tom Homan, quien quedó a cargo de la operación de los agentes migratorios en Minneapolis. “Con efecto inmediato”, aseguró Noem, “todos los agentes en el campo en Minneapolis portarán cámaras corporales”.
Explicó que conforme haya financiamiento disponible, este programa de cámaras corporales se “expandirá a nivel nacional”.
Indicó que “rápidamente adquiriremos y desplegaremos cámaras corporales para los agentes de aplicación de la ley del DHS en el país”.
Las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales han desatado una ola de indignación en Estados Unidos.
Las muertes de Good, el 7 de enero, y de Pretti, fueron declaradas como homicidios y quedaron registradas en video.
Luego de estos casos, los demócratas han rechazado mantener intacto el presupuesto previamente acordado para el DHS y exigían que los agentes llevaran cámaras corporales y no realizaran sus operativos enmascarados. Estos reclamos han impedido la aprobación del presupuesto.
El gobierno de Donald Trump dijo que está "trabajando arduamente" con el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, para que el hemiciclo apruebe mañana las partidas presupuestarias que permitan reabrir el gobierno federal, en parón administrativo desde el sábado.
