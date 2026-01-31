Una jueza se negó el sábado a ordenar a la administración Trump que redujera inmediatamente su aumento de la aplicación de medidas antiinmigratorias en Minnesota, rechazando los pedidos de los funcionarios estatales.

Kate Menéndez dijo que Minnesota y las Ciudades Gemelas no habían demostrado definitivamente que la decisión de la administración de inundar el estado con agentes de inmigración, una iniciativa denominada "Operación Metro Surge", fuera ilegal o estuviera diseñada para obligar a los funcionarios locales a cooperar con otros objetivos de la administración.

Además, la jueza enfatizó que no estaba tomando una decisión final sobre los reclamos del estado, una decisión que se tomaría tras un litigio adicional. También advirtió que no estaba decidiendo si las acciones específicas tomadas por las autoridades de inmigración durante el aumento repentino de migrantes eran ilegales.

Agentes federales de inmigración enfrentan a manifestantes tras un tiroteo en Minneapolis, Minnesota.

“Sería difícil exagerar el efecto que esta operación está teniendo en los ciudadanos de Minnesota, y el Tribunal debe reconocer esta realidad”, escribió Menéndez, nombrado juez por el presidente Joe Biden.

“Sin embargo, esos no son los únicos perjuicios a considerar. … Los demandados han presentado pruebas de que la entrada en vigor de la orden judicial solicitada por los demandantes perjudicaría los esfuerzos del gobierno federal para hacer cumplir la ley federal de inmigración”.

"Enorme victoria legal", destaca Pam Bondi

Pam Bondi, fiscal general estadounidense, calificó la decisión de "enorme victoria legal en Minnesota ahora mismo: una jueza de distrito designada por Biden negó el intento del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, de mantener a ICE fuera de Minnesota.

"Ni las políticas de santuario ni los litigios sin fundamento impedirán que la Administración Trump aplique la ley federal en Minnesota", dijo Bondi.

