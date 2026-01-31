Más Información

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Asesinan a empresario zapatero y activista de Morena en San Francisco del Rincón, Guanajuato; exigen justicia

Jueza niega solicitud de Minnesota para frenar redadas migratorias; "enorme victoria legal", destaca Pam Bondi

Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado

Caso Epstein: Nombres destacados que aparecen en los archivos publicados; están Trump, Musk, Lutnick y otros que no son investigados

Rosa Icela Rodríguez asiste a reunión plenaria de Morena en San Lázaro; destaca audiencias públicas para la reforma electoral

El erario sufrirá daño de 40 mil mdp por la apreciación del peso

Critica Cuauhtémoc Cárdenas calidad del sistema educativo; IPN otorga Doctorado Honoris Causa

Esta es la propuesta para llegar a la jornada laboral de 40 horas en 2030; comisión en el Senado alista dictamen

Despiden 400 empleados de confianza del Poder Judicial; ajustan 10% de la plantilla laboral

Venezuela cerrará el Helicoide; la cárcel de presos políticos se convertirá en centro cultural y deportivo

¿Qué saber sobre el cierre parcial del gobierno en EU y por qué se prevé que dure menos?

Una jueza se negó el sábado a ordenar a la administración Trump que redujera inmediatamente su aumento de la aplicación de medidas antiinmigratorias en , rechazando los pedidos de los funcionarios estatales.

Kate Menéndez dijo que Minnesota y las Ciudades Gemelas no habían demostrado definitivamente que la decisión de la administración de inundar el estado con agentes de inmigración, una iniciativa denominada "Operación Metro Surge", fuera ilegal o estuviera diseñada para obligar a los funcionarios locales a cooperar con otros objetivos de la administración.

Además, la jueza enfatizó que no estaba tomando una decisión final sobre los reclamos del estado, una decisión que se tomaría tras un litigio adicional. También advirtió que no estaba decidiendo si las acciones específicas tomadas por las autoridades de inmigración durante el aumento repentino de eran ilegales.

Agentes federales de inmigración enfrentan a manifestantes tras un tiroteo en Minneapolis, Minnesota. Foto: AFP
“Sería difícil exagerar el efecto que esta operación está teniendo en los ciudadanos de Minnesota, y el Tribunal debe reconocer esta realidad”, escribió Menéndez, nombrado juez por el presidente Joe Biden.

“Sin embargo, esos no son los únicos perjuicios a considerar. … Los demandados han presentado pruebas de que la entrada en vigor de la orden judicial solicitada por los demandantes perjudicaría los esfuerzos del gobierno federal para hacer cumplir la ley federal de inmigración”.

Agentes federales de inmigración lanzan gas pimienta contra manifestantes tras un tiroteo en Minneapolis, Minnesota. Foto: AP
"Enorme victoria legal", destaca Pam Bondi

Pam Bondi, fiscal general estadounidense, calificó la decisión de "enorme victoria legal en Minnesota ahora mismo: una jueza de distrito designada por Biden negó el intento del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, de mantener a ICE fuera de Minnesota.

"Ni las políticas de santuario ni los litigios sin fundamento impedirán que la Administración Trump aplique la ley federal en Minnesota", dijo Bondi.

