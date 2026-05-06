Ereván, Armenia.— En medio de un contexto internacional marcado por conflictos bélicos y reconfiguraciones geopolíticas, Armenia busca fortalecer sus vínculos diplomáticos con América Latina, particularmente con México, nación con la que mantiene relaciones formales desde 1992 y con la que comparte lazos históricos a través de comunidades migrantes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, María Karapetyan, integrante de la facción del Contrato Civil de la Asamblea Nacional de Armenia, destacó que la relación entre ambos países se ha sostenido en buena medida por la presencia de comunidades armenias en distintos puntos de América Latina, que han contribuido al desarrollo de las sociedades donde se han establecido.

“Nosotros huimos con orgullo [durante las guerras] y las personas de Armenia en América han tenido logros y han sido ciudadanos que han sido fieles y tienen relaciones sostenibles entre nuestros países”, señaló.

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Karapetyan adelantó que, en el marco de los esfuerzos por ampliar la cooperación internacional, Armenia analiza invitar a personalidades de alto nivel de América Latina, incluyendo a México, a futuras ediciones del Diálogo de Ereván, con el objetivo de intercambiar perspectivas sobre gobernanza, democracia y desarrollo.

A pesar de la distancia geográfica, ambos países han construido una relación basada en el respeto mutuo y una valoración compartida por su historia antigua, lo que ha permitido mantener canales de comunicación abiertos en distintos ámbitos diplomáticos y culturales.

En este contexto se desarrolla el Diálogo de Ereván 2026 (Yerevan Dialogue), que se celebra este 5 y 6 de mayo en la capital armenia Ereván, como un espacio de encuentro entre representantes parlamentarios, diplomáticos y expertos de diversas regiones del mundo.

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Bajo el lema “Atravesando las tormentas”, el foro busca analizar los principales desafíos globales en un escenario caracterizado por tensiones internacionales, volatilidad económica y cambios en las dinámicas de poder.

Entre los temas centrales destacan la paz, la seguridad regional, la transición digital, la cooperación internacional y la resiliencia democrática frente a amenazas emergentes.

El programa contempla paneles enfocados en la superación de divisiones geopolíticas, la conectividad global, la ampliación de la Unión Europea y la integración regional, así como el impacto de la inteligencia artificial en la seguridad internacional y la necesidad de avanzar hacia una transición verde alineada con los compromisos climáticos globales.

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En este marco, el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, subrayó la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo en un entorno internacional incierto.

“En una era marcada por turbulencias geopolíticas, el diálogo y la cooperación son esenciales para forjar soluciones sostenibles. Si bien siguen surgiendo nuevos desafíos, estos también abren la puerta a un renovado compromiso compartido con la paz, la innovación y las alianzas”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó durante su participación en el foro el momento que atraviesa Armenia en términos de transformación política y posicionamiento internacional.

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El mandatario francés señaló que el país ha experimentado avances significativos en materia democrática y económica en los últimos años, lo que ha contribuido a fortalecer su papel en la escena global.

Reconoció los esfuerzos del primer ministro armenio Nikol Pashin- yan en el impulso de un proceso de paz con Azerbaiyán, al que calificó como un paso relevante para la estabilidad regional.

Macron también resaltó que el crecimiento económico sostenido de Armenia, cercano a 6% en promedio en los últimos años, ha generado condiciones favorables para atraer inversión extranjera y consolidar un “círculo virtuoso” entre paz y desarrollo.

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El Diálogo de Ereván 2026 se presenta así como un foro que busca articular respuestas colectivas a los desafíos contemporáneos, al tiempo que promueve la construcción de nuevas alianzas internacionales.

En ese contexto, el acercamiento con países latinoamericanos como México refleja la intención de Armenia de diversificar sus relaciones exteriores y fortalecer su presencia en distintos espacios multilaterales.

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cdm