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Un juez vinculó a proceso a cuatro personas por su probable participación en el delito de con la finalidad de cometer .

En enero de 2025, se inició carpeta de investigación en atención a una denuncia anónima en la que se hizo del conocimiento de un grupo de personas, que desde 2020, llevaban a cabo actividades coordinadas para la comisión de tráfico de personas, a través de agencias de viajes situadas en las cercanías de la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentaron órdenes de cateo y de aprehensión en Tizayuca, Hidalgo en contra de Javier Cuna Morales, alias Pelón o Pelón Romano, identificado como probable líder del grupo criminal, Brenda Berenice Torres Bazán en Nezahualcóyotl, Estado de México; Israel Osnaya Rodríguez alias Pepino o Compadre en Santiago de Querétaro, Querétaro y Miguel Blanco Pérez alias “El Viejón” en Huixtla, Chiapas.

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El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba y obtuvo del juez la vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

A Cuna Morales, Torres Bazán y Osnaya Rodríguez se fijaron dos meses de plazo para la investigación complementaria, y para Blanco Pérez, tres meses.

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dft

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