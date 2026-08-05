El plan piloto de scooters que echó a andar la administración capitalina con tres empresas, concluye este mes, tras lo cual se evaluará la continuidad de este tipo de vehículos en la Ciudad de México, informó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

“Se va a realizar una evaluación si continúan y cómo continuarían, si es que continúan; si se amplía o no se amplía. Se tendrían que generar las condiciones reglamentarias, para el uso de estos vehículos”, manifestó.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario recordó que este plan piloto se desarrolló en convenio con tres empresas y se puso un límite de mil scooters en polígonos ubicados en colonias donde existe infraestructura ciclista.

Las tres empresas que fueron autorizadas par este plan piloto son Lime, Jet y Whoosh.

La operación de este tipo de vehículos en la CDMX se perfila para mantenerse más allá de la prueba piloto implementada por la Semovi, de acuerdo con un trabajador de Lime, quien afirmó a EL UNIVERSAL que “ya se va a quedar”.

Durante un recorrido hecho por este diario, el empleado explicó que actualmente la tarifa de Lime es de tres pesos por minuto, aunque la aplicación ofrece paquetes promocionales, como uno de hora y media por 100 pesos, que resulta más conveniente para quienes realizan trayectos largos.

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Respecto a la expansión del servicio, indicó que Lime dejó de operar en la alcaldía Benito Juárez por un problema de permisos; incluso señaló que algunas estaciones que ya existían fueron retiradas y desconoce si ello obedece a algunos trámites administrativos.

“Sí, ya se van a quedar (servicio de Lime en CDMX). Sí, de hecho sí (se extenderá el servicio a más alcaldías), pero ahorita no estamos trabajando en la Benito Juárez. Realmente no sé si todavía no tengan los permisos, porque han quitado estaciones”, explicó.

De acuerdo con cifras otorgadas a este diario por la Secretaría de Movilidad (Semovi), entre el 10 de junio y el 10 de julio las tres empresas autorizadas realizaron 56 mil 356 viajes en la Ciudad de México.

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Lime encabeza la operación con 26 mil 890 viajes, seguida de Jet con 18 mil 781 y Whoosh con 11 mil 685 recorridos.

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