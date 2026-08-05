Tras descartar que alguno de sus integrantes esté ligado a una red de despojo, el notario José Eugenio Castañeda Escobedo, 211 de la Ciudad de México, comentó que sí han detectado casos donde la gente presenta documentos o identificaciones falsas, por lo que proceden a realizar la denuncia correspondiente.

“Definitivamente no, le diría con toda tranquilidad que no tenemos conocimiento de algún colega notario o notaria que se haya prestado a una práctica irregular”, aseguró.

En entrevista para EL UNIVERSAL, el notario comentó que sí han detectado casos donde la gente presenta documentos o identificaciones falsas, ante lo que proceden a realizar la denuncia correspondiente.

“Normalmente, cuando eso se detecta la gente que trae ese tipo de documentos se desaparece y no las vuelven a ver, pero sí hay, es un hecho de que hay grupos delictivos que se dedican a falsificar documentos, a generar escrituras falsas”, agregó.

Castañeda Escobedo explicó que hay situaciones donde la gente firma contratos privados y no acude previamente ante un notario o al Registro Público de la Propiedad para asegurarse que la persona que les vende es el verdadero dueño del inmueble.

Aseguró que los integrantes del colegio están actualizados y en capacitación constante para estar al día en cuanto a las reformas en su normativa y legislación.

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Sobre las medidas para prevenir la falsificación de documentos, detalló que las actas y las escrituras notariales se imprimen en un papel especial con una serie de medidas de seguridad como marca de agua, microtextos, hologramas y códigos QR.

“Tenemos mecanismos de seguridad por si usted obtiene una escritura de una notaría de la Ciudad de México, puede verificar claramente que se trata de un documento auténtico. Independientemente de eso, tenemos también las herramientas biométricas para verificar la identidad de las partes”, abundó.

Aunado a ello, el notario comentó que tienen un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar si una credencial para votar es vigente y auténtica, así como escáneres para autenticar documentos.

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“Cuando nos presentan un documento foráneo (expedido en otro estado del país) nos comunicamos directamente a esa notaría para confirmar la autenticidad de los documentos que se nos presentan”, indicó.

El notario 211 de la capital del país hizo una invitación a visitar la página oficial del colegio para ubicar la sede más cercana y hacer una cita antes de firmar cualquier documento, como la compra de un inmueble.

“En los casos en los que se configure realmente una situación de despojo, pues confiar en las autoridades, ir a presentar la denuncia correspondiente a la fiscalía y darle el seguimiento”, agregó.

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