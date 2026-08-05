Tlalnepantla, Méx.— Un saldo de 13 personas lesionadas dejó la volcadura de un vehículo de carga que impactó contra una unidad de transporte público de la ruta 68,mientras circulaba por la autopista México-Pachuca, la tarde del lunes.

Los hechos se registraron a la altura de la colonia Constitución de 1917, cerca de El Vigilante, con dirección a la Ciudad de México.

Personal paramédico y de Protección Civil valoró a los lesionados, entre quienes se encontraban un menor de edad y dos adultos mayores. Todos presentaron contusiones leves, por lo que ninguno requirió su traslado a un hospital.

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