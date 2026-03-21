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Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) recibieron capacitación en el combate a la trata y tráfico de personas por parte de especialistas del programa internacional PACCTO 2.0, iniciativa de la Unión Europea que realiza esfuerzos con América Latina y el Caribe en materia de justicia y seguridad.
La FGJ informó que la capacitación fue impartida a 45 elementos de la corporación por especialistas policiales de Francia, Italia, España y México, y buscó fortalecer las capacidades operativas y de investigación del personal participante.
El curso tuvo una duración de tres semanas, del 2 al 20 de marzo de 2026, y fue impartido a agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Inteligencia Cibernética y a la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas.
También participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La directora de Proyectos Institucionales de la PDI y gestora del proyecto, Xóchitl Ramírez González, dijo que los especialistas internacionales identificaron a la FGJ como una institución con prácticas de investigación consolidadas en contextos urbanos complicados.
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afcl
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